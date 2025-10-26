長壽飲食｜護心助防癌地中海飲食法最佳飲食8年冠　1日4餐要食乜?

地中海飲食法，連續7年雄霸最佳飲食法榜首。大量研究發現，地中海飲食法有助長壽、保護心臟、有益血管、助降血糖、膽固醇、失智、憂鬰症及患癌的風險。能夠護心的地中海飲食法，一日之內的餐單應該吃什麼及如何分配？



地中海飲食法｜一日餐單如何實行

據2025年的「最佳飲食法」（Best Diets）評級中，地中海飲食法在「最佳整體飲食法」類別中排名第一（評分為 4.8 分），連續第8年奪得最佳飲食冠軍。藉地中海飲食法豐富的纖維、維他命等攝取，從而達到抗氧、抗炎的效果來保護心血管健康。台灣營養師朱瑞君舉例一日餐單，更具體闡釋地中海飲食法如何應用。

據《美國新聞與世界報導》2024年初公佈，地中海飲食法連續第7年奪得最佳飲食冠軍。（Unsplash）

按圖了解「一日護心餐單」更多︰

早餐：吞拿魚蔬菜蛋餅（1份）＋ 牛油果牛奶（240毫升）



午餐：五穀飯（8分滿）＋鹽烤鯖魚（1掌心分量）＋深綠色蔬菜（1碗）



下午茶：自製乳酪杯，利用無糖乳酪（210克）＋水果（1拳頭分量）＋堅果（1湯匙）



晚餐：蒜香海鮮意大利麵＋香料焗蔬菜（1碟）



每星期2份海鮮有助延壽。（unsplash）

地中海飲食法8守則 每星期2份海鮮

地中海飲食經常以橄欖油為主食，加上蛋白質來源食物，例如魚類、家禽、乳製品，及搭配豐富的蔬果，適量的全穀類、豆類、堅果來保護心臟及血管。

1. 攝取大量及多元化的蔬果

2. 吃未經精製的全榖雜糧類，例如糙米、紅米等

3. 適量攝取橄欖油及堅果

4. 盡量用天然的香料取代鹽

5. 吃魚類、海鮮每星期至少有2份

6. 適量吃豆、蛋、乳品類

7. 減少紅肉、加工肉的攝取

8. 適量飲紅、白酒，但要喝足開水，以助消化及促進腸道蠕動。

參考資料︰營養師朱瑞君 / 康健