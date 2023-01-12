AEON新春優惠｜糕點海味廚具35折起　買鮑魚送煲日本禮盒$88兩盒

下星期便是農曆新年，大家是否忙著辦年貨呢？AEON正舉行新春賀歲迎兔年優惠，貨品低至35折！除了一般的食品、家品外，還有賀年必備的糕點、禮盒及應節用品，多款日本禮盒更有均一價優惠，$88/2盒；另外鮑魚更減至46折發售，甚至有獨家買鮑魚送煲！



賀年糕點、禮盒、全盒之選

新年一定要食糕，AEON有多個品牌的蘿蔔糕、芋頭糕、棗皇糕、椰汁糕，有品牌舉行買三送一優惠。送禮的話，部分賀年禮盒有均一價優惠，分別是$88/2盒及$138/2盒，包括價廉物美的日本蛋糕、杏仁撻、窩夫禮盒，另有全盒及全盒糖果等，一應俱全。

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蔬果、急凍食品、海味、湯包

新年送禮可以考慮生果，要體面的話，有當造的熊本士多啤梨、日本最大蘋果、和歌山熟柑或智利車厘子等，當然亦有果籃。如果想趁團年或開年煮幾味，有各種急凍或冰鮮食材，如：清遠有機雞、越南海虎蝦、日本廣島蠔……都可以煮出意頭賀年菜；另有海參、螺頭、鷓鴣、花膠等，煲湯一流，當然還有鮑魚等等，最抵的只是46折，安記更有買鮑魚送煲的優惠！

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廚具、家品

新年不知你會否考慮換一批新的廚具、煲具？不少煲具都減至半價以下，如：$329減至$129的Tefal滋味易潔煎鍋、44折的Eurocook雲石紋易潔廚具3件套裝、35折發售的origo麵包機！此外，砧板、密實盒等都有減價優惠。

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AEON「新春賀歲迎兔年」

日期：即日至1月21日（六）

