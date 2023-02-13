三餸一湯食譜｜花甲絲瓜+秋葵蒸水蛋+薑葱豆豉雞翼+春天去濕湯

立春過後，本港天氣明顯有變，多區大致多雲及有霧，而相對濕度最高更達100%。春季潮濕的天氣亦令濕重增加，伴隨肝氣升發，會容易引致急躁，因此不宜多吃燥及酸性的食物，例如牛、羊及辣椒等，建議可多辛溫或辛甘發散食物，如豆豉、大葱、芫荽、韭菜等，輔助機體内新陳代謝升發，肝氣疏洩。因此，是次三餸一湯集合了辛溫食物及健脾去濕湯水，以紓緩潮濕天氣帶來的不適。



春天三餸一湯：花甲絲瓜、秋葵蒸水蛋、薑葱豆豉雞翼、老黃瓜薏米花豆湯。

薑葱豆豉雞翼

春天宜吃辛發食物，而薑葱豆豉雞翼則集合了3款，分別是薑、葱及豆豉。除了適合季節食用，雞翼亦是大人小朋友都愛的食材，是次示範將雙骨轉至單骨，吃起來方便之餘且在醃製和烹煮過程中亦更入味。假如想雞翼更香、更重薑葱味，醃雞翼時加入薑、葱白並增加醃肉時間，其後烹煮時先爆香薑、蒜，再用薑蒜油煎雞翼。

薑葱豆豉雞翼食譜

花甲絲瓜

花甲絲瓜清甜養胃，如果街市有花甲王的話建議選用，因味道比普通花甲更為清甜，用它來滾個湯，無需另加雞湯已夠鮮甜，簡單又鮮味。至於絲瓜，一般都會用滾刀法，即是切一下便把食材滾動一次，直至切完整條為止。以滾刀法斜切勝瓜，可擴大接觸面，烹煮時更易入味和快熟。

花甲絲瓜食譜

秋葵蒸水蛋

春天多吃青綠色食物，有助護肝、養肝及促進排毒，而青綠色的健康食材少不了「綠色人參」！秋葵的好處不用多說，如防癌降血糖等，配合滑捋捋的水蛋一同食用能獲兩種口感。秋葵自身帶有絨毛，愈新鮮的愈多毛，若然不愛毛茸茸口感，建議把秋葵放到碗裡，加鹽反覆搓揉，再用水洗淨秋葵和抹乾，此時絨毛早在不知不覺間已脫掉。

秋葵蒸水蛋食譜

老黃瓜薏米花豆湯

老黃瓜薏米花豆湯有清熱解毒、潤肺、止咳、健脾、去濕的功效，有助解決因春天潮濕的天氣而引致體內濕氣掛不走、四肢乏力等問題。 但脾胃虛弱、易泄瀉人士不宜。

老黃瓜薏米花豆湯食譜

剪接：葉思雅