行街市｜果欄日本士多啤梨大晒冷最平$40！黑牌橙$50/7個疑似A貨?

油麻地果欄，今期當紅的非日本士多啤梨莫屬，全果欄不下十多二十款日本產士多啤梨，最平$80盒有2包，最貴每粒$22.7，獨立包裝！美國黑牌橙也是今期熱賣，黃昏收市價低見$50/7個。不過，日前有讀者向《東張西望》報料，懷疑在果欄買了黑牌橙A貨，而招紙上的3017又代表什麼？

攝影：鄒家鳳



黃昏時分到果欄一樣熱鬧。

油麻地果欄，有人認為它不是最便宜，要一箱箱買才划算，因此不少人會在facebook組團夜遊分箱買水果。但它勝在選擇多又新鮮，當造水果、水果新寵都會在這裡率先出現。要買平水果，其實果欄和街市一樣，黃昏時段「收市價」最便宜。

什麼當造水果、水果新貴都會率先在果欄登場。

阿蘇草莓$80盒/2包 琦玉真心1粒$23

一踏進果欄範圍，就被一盒盒一包包的日本士多啤梨充斥視線，日本草莓當造期是12月至3月，現在已接近尾聲了。日本士多啤梨有許多品種，褔岡甜王、熊本熊香、奈良古都華、長崎、佐賀淡雪等，其甜度、香味、大小都各有不同，視乎自己的喜好和預算。如何揀取鮮甜士多啤梨，記得日本果農教過，要選紅的大的，連身上的一點點籽也是紅的就最鮮甜，形狀古怪又肥又畸型的不要嗤之以鼻，其實都是甜度爆瀉的象徵。論價錢，果欄平均比一般日本水果店便宜四五十元，這裡最平$80盒有2包阿蘇士多啤梨，最貴的是琦玉真心$680盒/30粒，平均每粒$22.67！

按圖看果欄各種「日本士多啤梨」大晒冷：

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日本士多啤梨｜甜王淡雪古都華5大草莓 專家教點揀2招延長保質期

黑牌橙如何分真偽？3107是什麼？

美國黑牌橙也是近期熱賣水果，由於每年3月至5月是橙的當造「季尾」，但也是收成最好的時候，橙上的標籤會改用黑色而非藍色，代表「LATE SEASON」，故稱之為「黑牌橙」。黑色標籤上還有一組4個數字，常見的是4012、3017／3107，那是PLU Code（國際新鮮產品價格識別碼），給果農或水果商根據橙的大小和產地來源作分類。4012是大碼橙，1箱約48/56個；3107是中碼橙，1箱約72/88個，還有4013細碼橙，1箱113個。

黑色標籤上有一組4個數字，常見的是4012、3017，那是PLU Code（國際新鮮產品價格識別碼），3107是中碼橙，

觀眾向《東張西望》報料疑買了黑牌橙A貨？

日前有觀眾向《東張西望》報料，在果欄貪平於近收市時以$50/6個買了美國「黑牌橙」，但回家後始發現，橙上標籤與之前的黑牌橙不同，寫着「HONG KONG SALES NO1 3017」，懷疑是A貨。《東張西望》主持訪問入口商王毅琛，他解釋黑牌橙也有不同產地，有來自美國，也有來自中國內地。我也買了黑牌橙，$30有4個，略貴過那位觀眾少少，但橙上的標籤連HONG KONG字樣也沒有😂😂😂！不過，很清甜多汁像新奇士，且沒有渣沒有核。抵！

行街市｜鵝頸橋街市生猛海鮮$20有交易 青斑$40點分花甲蜆沙白？

按圖看專家教識別美國黑牌橙方法，和懷疑可能也是A貨的黑牌橙：

按圖看果欄各種「黑牌橙」：

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青森星蜜蘋果 深黃半透明蜜腺甜度保證

日本青森縣以出產蘋果著名，果欄近日出現最多的是青森的星蜜蘋果，果香撲鼻，果肉緊密多汁。最特別是果肉中心呈深黃半透明的蜜腺，當中成分是山梨糖醇，因此特別鮮甜，可高達16度。我買了$50/6個，切開是否真的有半透明蜜腺？

按圖看果欄各種蘋果：

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按圖看其他熱賣生果，有曾風爢一時抗氧化力強的台灣牛奶果現$100/3個、澳洲牛油果$50/6個......

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