飛蟻34樓都飛到或已有竇！脫翼變白蟻2米門數月蛀清光附驅飛蟻3招

香港連續多天降雨，令各區的昆蟲大軍蠢蠢欲動。近日，網上討論區不少網友帖文，表示家中有很多飛蟻，不單止露台被攻陷，就算住34樓高層單位都發現它們的蹤跡。有滅蟲專家表示，飛蟻脫翼之後會變白蟻，蛀壞家中木材。究竟網民有什麼自救措施呢？



5至7月飛蟻繁殖高峰期

天文台表示，未來數天香港仍有降雨。每逢下雨天前，大群飛蟻就會大舉入侵民居。滅蟲專家任永強表示，飛蟻在香港十分普遍，每年5至7月，都是它們繁殖的高峰期。他補充說，飛蟻一般都會在下雨或打風之前空群而出，「打風之前天氣悶熱，而飛蟻就會借助氣流帶動，分飛到更遠的地方繁殖。」

現在正值飛蟻繁殖高峰期，一晚可以有幾十隻飛入屋。（資料圖片）

34樓都飛到 樓層或已有白蟻竇！

有網友認為，今年出現的飛蟻情況特別嚴重。任永強表示，香港飛蟻情況普遍嚴重，不過可能近期雨季較集中，所以飛蟻分飛的數量較以往多。而且擴散的情況，與巢的距離有直接關係，「如果居住環境附近有白蟻巢穴，或者大量樹木，都會增加它們入侵住宅的機會。」有連登網友表示就連34樓的高層單位都有白蟻蹤跡，任永強估計是附近樓層有白蟻巢穴，分開後再垂直傳播。

飛蟻一般會在下雨或打風之前空群而出。（資料圖片）

白蟻脫翼後怕光 躲角落快速築巢產卵

每逢夏天，很常見到一群群飛蟻圍繞燈源附近飛，任永強表示，因為飛蟻有趨光的習性，所以在夜晚缺乏光源的環境下，特別容易吸引它們飛入亮燈的住所。不過，當飛蟻脫翼變成白蟻之後，反而會變得怕光，會喜歡躲在幽暗而潮濕的木材角落，並且開始築巢。因此，每當市民發現它們的蹤跡時，情況就已經發展到一發不可收拾的地步。此外，白蟻並沒有雌雄之分，當最少有2隻白蟻找到合適的地方築巢後，其中一隻就會變成蟻后，並且在短時間之內產卵，壯大自己的家族。

廚房浴室成重災區

任永強表示，雖然白蟻的生命力不強，但繁殖力相當驚人，只要有合適的環境，加上大量木材，例如廚房地櫃，或者浴室木門，就可以形成蟻巢，短短一年間數量可多達數萬隻。「白蟻的食量驚人，以一道約2米高的木門為例，只需要數個月就足以蛀清光。曾接過一個客戶的求助，要求處理家中的白蟻問題。到場才發現蟻巢應該存在約數年，蟻巢已經大到如一張書桌，最後清除出來的蟻巢裝滿了5個竹籮，有夠誇張！」

任永強表示，白蟻的繁殖能力強，如果放任不理，一年後白蟻數量可高達數萬隻。（資料圖片）

網民自救 專家教3大方法除蟲害

要避免白蟻入侵，網民都各出奇招，包括運用傳統智慧，放一盆清水，再用燈照射，利用白蟻趨光的特性，吸引它們將其浸死。不過任永強坦言效果一般，「不可能全屋都是水盆吧！」他建議，第一，要時刻保持家居乾爽，因為飛蟻生命力低，遇到不適合的環境就很容易死。第二，低層單位可以加裝網紗，或者索性關上窗戶，避免它們飛入屋。第三，市民亦可以自製驅蟲劑，將辣椒切碎之後加水浸泡，再噴灑到它們有機會出現的地方，包括地腳線、廚房地櫃和浴室，既方便又環保。他又指檸檬水或者白醋加水亦有同樣效果。

按圖看3大方法除白蟻

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