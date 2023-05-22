大排檔三餸一湯｜生炒排骨+椒鹽鮮魷+蜜糖薯仔牛柳粒+粟米魚肚羹

未來周末的3天假期，大家或會相約親朋戚友，如果想吃到大排檔風味小炒，又不想跟人迫，不如在家自煮惹味的大排檔小菜：生炒排骨、椒鹽鮮魷、蜜糖薯仔牛柳粒，再加一個粟米魚肚羹。這3道大排檔招牌小菜，加上一個湯羹，必定讓親朋戚友個個讚好。



生炒排骨

香港最地道菜式就是大排檔小炒，當中生炒排骨及椒鹽鮮魷更為大排檔的考牌菜式，好多人話要測試大排檔的水準，只要點一個生炒排骨就可以看出功架，今次簡化版只放茄汁、白醋、喼汁，片糖或冰糖，也可以罐頭菠蘿水代替，已達九成原味了，排骨炸2次，回鑊與醬汁拌勻即成。

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椒鹽鮮魷

製作椒鹽所需的材料不多，只要蒜頭、辣椒、五香粉及鮮魷，魷魚去衣、𠝹花、切件後略為汆水，炸之前要印乾水分，這樣炸粉才夠乾身，炸起來更脆口，蒜頭、辣椒、五香粉爆香，鮮魷炸好回鑊即成。

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蜜糖薯仔牛柳粒

首先要把薯仔炸得外脆內鬆，就必先瀝乾水分再油炸，才會金黃色，蜜糖薯仔先炒到焦糖色最佳，牛柳粒不能過熟，煮至5至7成才軟嫩多汁，上碟前再灑上黑胡椒及芝麻，這道大排檔新興菜式就完成。

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粟米魚肚羹

魚肚含豐富膠原蛋白，加入湯羹美味又養顏。粟米魚肚羹做法簡單，只需把魚肚預先浸泡，煲煮時加些薑葱辟味，切碎後放入粟米及雞湯同煮，最後，打個蛋白拌勻，這道大排檔上百元的湯羹，便呈現於親朋戚友面前。

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