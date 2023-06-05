行街市｜元朗大橋街市MMA瞓地大戰　行街市6大陷阱忌摸魚小心爛肉

元朗大橋街市MMA大戰，雖然最後未分勝負，哪位女士受襲後多次倒地，而男士「要害」亦受到嚴重攻擊，最終只能說，今次事件兩敗俱傷。而在街市這種滿佈細菌及病毒的地方「械鬥」當然危險，而我們行街市時，其實也要注意一些安全問題。



傳統街市，無論菜檔或魚檔都會把污水或鹹水直接倒在地上。

1）傳統街市路濕地滑 滿佈菜屑魚鱗

像元朗街市這些歷史悠久的傳統街市，無論菜檔或魚檔都會把污水或鹹水直接倒在地上，連帶菜屑、魚類內臟及魚鱗，所以菜檔及魚檔都是街市最污糟的地方，前往這兩個區域，最好穿上長褲及防滑性較高的鞋子。

傳統街市路濕地滑，地上滿佈菜屑魚鱗。

2）豬肉帶細菌及寄生蟲

豬屬於雜食性的動物，使得豬肉含有一種寄生蟲豬肉絛蟲，若人類吃下生豬肉，寄生蟲便會在人體內繁殖，將人類當成宿主，可能隨著淋巴管、靜脈等循環散布到全身或大腦，嚴重會導致死亡。而生及未經煮熟的肉類可能帶有有害細菌，包括抗藥性細菌。所以在街市內，豬肉檔販分割肉類時，我們容易被肉碎、肉汁或血液濺到，從而沾上寄生蟲及細菌，因此注重清潔勤洗手非常重要。

豬肉檔販分割肉類時，容易被肉碎、肉汁或血液濺到，從而沾上寄生蟲及細菌。

3）牛肉帶有大腸桿菌

本地的生牛肉，本身含有牛肉絛蟲，但牛肉絛蟲在未全熟的情況下，也不會造成危害，不過，生牛肉同時含有出血性大腸桿菌，約有5-15%患者會併發溶血尿毒症候群，包括溶血性貧血、血小板低下與腎衰竭，所以在街市內，我們不應用手接觸牛肉，否則容易沾上大腸桿菌。

本地的生牛肉，有機會含有牛肉絛蟲。

4）家禽類帶有禽流感

禽流感是一種由甲型流感病毒引起的傳染病，主要影響禽鳥，而禽流感病毒有多種類型，大部分自然存在於世界各地的禽鳥身上，病毒會在染病禽鳥的唾液、呼吸道分泌物和糞便中排出，雀鳥接觸到染病禽鳥的排泄物或帶病毒的污染物，便會受到傳染，如街市等家禽售賣點，也是高危的傳播地方。

禽流感是一種由甲型流感病毒引起的傳染病，街市是高危的傳播地方。

5）海鮮類帶有食肉菌

海鮮身上最危險就是創傷弧菌感染，是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌。若傷口接觸海水和進食被該細菌污染的生或未經煮熟的海鮮，可引致感染，創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎，感染後會瞬間破壞身體組織爛肉，嚴重的可致命，病死率大約是30%，所以在街市買餸時，勿用手觸摸海鮮，否則容易被海鮮刺傷，有機會令創傷弧菌進入傷口，此外，用冰塊洗手也是大忌之一，萬一帶有傷口，會讓創傷弧菌有機可乘。

創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎，感染後會瞬間破壞身體組織，嚴重的可致命。

6）生熟食物避免交叉感染 生肉海鮮勿接觸水果

在街市買餸時，我們喜歡一氣呵成，把肉類、蔬菜、海鮮及水果放在一起，但肉類及海鮮帶有細菌及寄生蟲，與即食的水果緊貼地放在一起，有機會刺穿膠袋，把細菌及寄生蟲傳到水果上，如果沒有足夠的清洗，水果有機會沾上細菌及寄生蟲，所以，我們應該把水果或熟食，用較厚身的袋再作分隔，而水果清洗乾淨才可食用，避免交叉感染。

水果或熟食，用較厚身的袋再作分隔，而水果清洗乾淨才可食用。