夏蟬入屋｜闖民居每隔1小時鳴叫嘈到拆天！專家：趕不走1招防入屋

蟬喘雷幹，天文台表示香港今年夏天會較往年更熱。溫度高自然吸引更多昆蟲，不只樹叢徘徊甚至入屋，由露台到天花，由飯廳到廚房。早前，有網民在Facebook專頁《香港滅蟲討論區》帖文表示，有蟬飛入家中，不單止樣子恐怖，而且不時發出蟬鳴，令人煩不勝煩。有滅蟲專家指，夏蟬的壽命不長，市民只需做一件事就可避免它們飛入屋。



蟬闖入屋 每隔1小時響亮鳴叫？

蟬在香港夏天十分常見，特別是在樹木較多的地區或公園，都容易看到它們的蹤影。就算見不到它們的真身，也不會對蟬鳴感到陌生，特別是高頻而嘈吵的叫聲，令人「難忘」。樓主表示，蟬在家中每隔大概一小時就會鳴叫，而且十分響亮。滅蟲專家任永強估計這次只是蟬誤飛入屋的事件，因為蟬絕少會飛入室內，而家居的環境不適合它們生存，他估計樓主居住在低層單位，或者居住環境附近有不少樹木，所以增加它們「誤闖民居」的機會。

（圖片來源：Facebook專頁@香港滅蟲關注組）

容易辨認 一種蟬才會鳴叫

任永強續指，蟬的樣子比較易認，「蟬的體型一般比其他昆蟲為大，而且主要以棕紅色為主，頭、胸、腹的分隔不明顯，眼睛突出，翅膀亦較薄至透明。」另外，每年的6至8月是蟬繁殖的高峰期，當中亦只有雄蟬才會鳴叫，任永強表示，雄蟬體內有一個發聲器，在求偶時會發出聲響，用於吸引雌性蟬的注意。不過，它們發出的高頻聲音亦相當令人困擾。任永強指，雖然蟬一般不會入屋，不過香港不少樓宇附近都有樹木，住低層的市民或者容易被它們的鳴叫打擾，他坦言蟬一般較難被驅走，而且本身不是害蟲，所以市民緊閉窗戶即可。

（資料圖片）

壽命只有2個月 在室內產卵？

雖然蟬鳴十分吵嚷，不過任永強表示蟬的壽命只有約2個月，而且雄蟬在交配後就會死亡，而雌蟬則會在飛到泥土內產卵，不久後都會死亡，而蟲卵則會在泥土內慢慢等待至下一個夏季來臨。任永強表示，毋須擔心蟬會飛入屋產卵，「比起室內，它們更適合陰暗而潮濕的泥土環境，就算孵化之後，它們都會以樹葉的汁液為生，所以市民毋須擔心家中會成為不少昆蟲生長的溫床。」

左為雌蟬、右為雄蟬，雄性獨有的發聲器（圈圖示）會發出聲響，吸引雌蟬。（資料圖片）

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