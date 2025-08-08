長者撞聾增腦退化風險5倍！40歲起要留意！改善3招多吃1顏色食物

人們都說年紀大機器壞，沒想到隨年齡衰退的，還有我們的聽覺。當偶然出現「聽不清楚」時，許多人都並未意識到聽力損失已經出現，如果聽力持續下降，會增加罹患失智症的風險。原來一種顏色的食物，有助防止聽力衰退。



長者撞聾｜高頻聲音激活大腦 40歲起聽力開始退化

日本耳科醫生坂田英明指出與年齡相關的聽力退化始於四、五十歲，主要是由於內耳深處的毛細胞受損造成。每隻耳朵約有15,000個毛細胞，負責把耳蝸內由聲音引發的淋巴液振動轉換成訊號，傳送到大腦。毛細胞會隨著老化或噪音的損傷，數量逐漸減少，影響聽力。聽力退化會從高頻範圍開始，然而這極可能不會即時引起你的注意。高頻聲音能夠激活大腦，如果聽不到高頻聲音，大腦功能就會停滯。當來自耳朵的資訊量減少，對大腦的刺激就會減少，進而減慢腦幹訊息的處理速度，情況持續會導致認知功能下降。

不少研究發現，聽力損失跟老年失智有密切關係。(Ketut Subiyanto@pexels)

長者撞聾｜聽力受損 腦退化風險增5倍

醫學期刊《The Lancet》於2020年發表的一項研究結果顯示，失智症的12大風險中，聽力受損名列第一。美國約翰霍普金斯大學研究團隊一個橫跨超過10年的追蹤研究亦發現，未矯正的聽力損失會加速大腦萎縮和病理性變化，進而影響認知功能，增加失智症的發病率。聽力損失程度愈嚴重，失智症風險也愈高。輕度聽損者風險增加1倍，中度者增加3倍，重度者則增加5倍。

（Kampus Production@pexels）

長者撞聾｜飲食改善聽力退化

除了老化和噪音，坂田亦提醒，遺傳因素也被證實與聽力退化有關，不過他也表明，即使有相關情況出現也別放棄自救。「雖然毛細胞並不能重生，但改善聽力還是可能的。」其中飲食是重要一環。

咖啡和茶所含的咖啡因會引起耳嗚，不建議一天飲多於一杯。（Chevanon Photography@pexels）

改善聽力的3個飲食法則：

1. 積極補充護耳5大營養素



鋅：助預防耳鳴和內耳發炎。（黑芝麻、柿子、南瓜子、豆類、蠔）

鎂：保護毛細胞，助抗噪音傷害。（香蕉、菠菜、堅果）

維他命B雜：助維持內耳神經功能。（肝臟、瘦肉、雞蛋、菠菜、全穀類）

維他命C及E：抗氧化，可減少內耳細胞損傷。（西蘭花、南瓜、柑橘類、奇異果、堅果）

奧米加3（Omega-3）：有助改善血液循環，保護內耳微血管，減少聽力退化。（三文魚、鯖魚、亞麻籽、核桃）

中醫認為，「腎氣不足」會導致聽力退化。（Rebekah@Pixabay）

2. 黑色食物補足「腎氣」



日本漢方藥劑師樫出恒代於網上媒體表示，中醫學中的「腎氣不足」，會導致聽力退化。「腎氣與耳朵、膀胱、頭髮和生殖功能息息相關，腎氣不足的人易有白髮和老人斑。有這些症狀的人要留意聽力有否下降。他建議多食用黑色食物（海藻類、黑芝麻、黑豆）改善腎氣。補腎食物｜花生養血羊肉補虛 10種食物抗疲勞不畏寒5款益腎湯水

3. 保持身體水分充足



當聲音進入耳朵到大腦之間的血流受阻時，就會導致聽力障礙。「血流受阻的原因之一是血栓。體液減少會導致血栓，因此經常補水至關重要。尤其是在運動或洗澡前後，以及睡前，要喝上一至兩杯水。」坂田說。

他建議喝水的溫度可配合體溫，早上喝溫水，下午喝室溫水，睡前喝冷水，這更有助平衡你的自主神經系統。

多飲水，對保護聽力亦很重要。（photoAC）

參考資料：介護ポストセブン／WaCare／健康醫療網