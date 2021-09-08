大蝦金邊粉食譜｜泰式粉麵甜酸鹹集一身　自製正宗醬汁必備羅望子

炒金邊粉（Pad Thai粥粉麵飯食譜）往往給人一種感覺是在家可以憑記憶直接複製出來，因大家都誤以為調味料只有茄汁和魚露，事實上炒金邊粉集甜酸鹹一身，因此羅望子醬少不了，喜歡的更可以用新鮮羅望子自製無添加的羅望子醬！



炒金邊粉（Pad Thai）是泰國的街頭美食，也是泰國人會煮的家常菜，也跟別的國家一樣不同地區的口味會有少許不同，如泰北愛吃大辣；南部口味偏甜，不過做法不會有太大變化。正宗的炒金邊粉材料比較多，不過筆者化繁為簡及個人喜好關係，抽走了韭菜及芽菜，喜歡的當然可以加上。

大蝦炒金邊粉食譜

金邊粉調味料

調味方面，主要用了羅望子醬、茄汁、椰糖及魚露，然而4樣材料中羅望子醬是少不了！羅望子又稱酸子或亞蔘果，屬酸豆植物，果肉帶有酸味，可以生食、藥用或製作調味醬。新鮮的羅望子、羅望子醬都可以在東南亞食品舖找到，怕麻煩可以直接用已調製的羅望子醬；健康點的可以將羅望子的果肉取出及壓榨其汁液，加入熱水拌勻成羅望子醬，其後用小火將茄汁、椰糖及魚露煮至溶化便可使用。若想醬汁味道更多層次可以加泰國老抽及椰奶。

大蝦炒金邊粉食譜

健康小貼士：

一碟炒金邊粉卡路里約1000卡，脂肪含量亦高達40克，加上使用了大量醬料，一碟鈉含量約2500毫克，吃一碟的話已超出世衛建議成人一天的攝取量（2000毫克），建議可與親友分享或將醬汁的分量減少。



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攝錄：陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

大蝦炒金邊粉（炒／Pan-fry）

2人分量 1級難度 30分鐘

材料：

金邊粉1/2包

蝦仁8隻

雞蛋1隻

蒜蓉1湯匙

紅蔥頭1粒（切碎）

豆腐乾1件（切條）

芫荽適量

花生碎1湯匙

醃料：

鹽1/8茶匙

胡椒粉1/8茶匙

醬汁：

羅望子3條

熱水30毫升

茄汁2湯匙

椰糖2湯匙

魚露2茶匙

做法：

1. 用清水將金邊粉浸至軟身，瀝乾備用；蝦仁用醃料醃15分鐘；羅望子取出果實，加入熱水拌勻。

2. 小火燒熱鍋，加入醬汁材料煮至溶化，備用。

3. 中火燒熱油鍋，加入蒜蓉、紅蔥頭炒香。

4. 加入蝦仁及豆腐乾炒至5成熟，加入金邊粉快炒。

5. 倒入醬汁拌勻後撥在一旁，加入蛋液炒勻。

6. 灑上花生碎，即成。