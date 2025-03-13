椰菜花有黑點3大迷思｜發霉不能吃？美國專家：是否變質看2大關鍵

椰菜花放上雪櫃數天，拿出就會發現表面佈滿了黑點，表面甚至帶有黃色、棕色的其他物質，就像發霉一樣。好多人通常會去掉這些部分，把椰菜花照樣烹煮，究竟又是否正確？



椰菜花迷思１｜椰菜花上的黑點是什麼？

美國註冊營養師和健康研究專家Norah Clark指，進食一些帶有黑點的花椰菜是安全的，這是椰菜花所含的酚類與氧氣之間的自然反應，氧化過程不會導致有害物的產生。

黑點是椰菜花所含的酚類與氧氣之間的自然反應。（網上圖片）

【椰菜花營養】減肥降三高10大好處 紫橙綠色各具功效邊種甜啲？

椰菜花迷思２｜椰菜花怎樣決定可否進食？

美國註冊營養師Kelly Costa指出，如果黑點部分不大，而且椰菜花聞起來很新鮮，摸上手脆而不黏，那麼這個椰菜花依然好吃，只需將黑點的部分剪掉即可。相反，如果黑點很廣泛，椰菜花開始有難聞的氣味，或者質地黏糊，表明蔬菜已經變質了，最好把這個椰菜花掉去。

一般來說，可以通過嗅覺及觸覺來確定花椰菜或十字花科蔬菜是否變質：

1 氣味：是一個很好的指標，新鮮蔬菜不應有難聞的氣味。

2 手感：新鮮的椰菜花應該又硬又脆，而不是柔軟或黏糊的手感。



椰菜花迷思３｜如何讓椰菜花保持新鮮無黑點？

要讓椰菜花長時間地保持新鮮，關鍵是將椰菜花存放在冰箱中，並且用密實袋存放，因為冰箱的低溫和濕度會減緩氧化過程。此外，在儲存前不要清洗椰菜花，因為水分會加劇氧化。

另外，盡量購買顏色亮白的椰菜花，這樣可以確保是最新鮮的，並且不會在短時間內氧化及變質。最後，雖然帶黑點的椰菜花樣子難看，但美國專家一致認為，除是比例難看之外，其餘是沒有進食上的風險。

按圖看椰菜花的10大健康好處︰

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椰菜花的10大健康益處

1）有助預防癌症

2）有助減肥

3）有助抗發炎

4）有助降三高

5）有助消化系統健康

6）維持細胞健康

7）增強免疫力

8）減少心臟病風險

9）有助控制膽固醇

10）有助大腦及神經健康



按圖看椰菜花的營養對健康的其他好處︰

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參考資金：Huffpost／Healthline