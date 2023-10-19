糖尿病水果｜糖尿病可常吃5種水果　士多啤梨助傷口癒合日吃多少?

糖尿病人會因為胰島素的抗性或無法製造胰島素，而導致血糖值持續偏高，所以糖尿病患者無法進食澱粉或糖分過高的食物，當中包括水果。水果本身含有糖分，而糖尿病更應該選擇低GI、高水分，以及有助改善糖尿病問題的水果。



糖尿病更應該選擇低GI值及高水分的水果。（網上圖片）

糖尿病人水果建議分量及進食時間

糖尿病人每天建議進食最多2份水果，1份水果約有15克糖及60卡路里，而2份水果不要在同一餐內進食，因為水果內的果糖會在短時間令血糖上升，應該分2至3次食用。另外，水果應在早上或日間食用，並減少晚上糖分的攝入量。

1份水果大約分量：

番茄仔16粒

橙1個

提子13粒

車厘子9粒

奇異果1.5個

水梨3/4個

蘋果3/4個

香蕉半條

桃2個

木瓜1/5個

西瓜1/10個

哈密瓜1/5個



多種水果的GI值。（Health z Sync）

進食低GI值水果減少血糖波動

水果本身的糖分，會為糖尿病人造成血糖上波動，應該選擇低GI值的水果，從而避免血糖短時間的起伏。GI值是指升糖指數，是指進食100克葡萄糖後，2小時內糖的增加值。

高GI值的食物往往容易被消化及吸收，會造成血糖的快速上升；而低GI值食物，會緩慢地分解，使血糖的上升速度慢，而GI值低也代表膳食纖維含量高，可以提高飽足感之餘，也有助延緩血糖上升。常見的低GI值水果有，橙、奇異果、蘋果、水梨及哈密瓜等。除了GI值及水分，我們還要觀看水果的一些特殊成分，並對糖尿病帶來有益之處。

按下圖看5種糖尿病人可以常吃水果：

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5種糖尿病人可以常吃水果

1）藍莓

藍莓是越橘屬水果，屬於高水分的水果，每100克藍莓含高達84%的水分，也就是大約84毫升水分。另外，藍莓也是高纖維，100克藍莓可提供每日需求三成的纖維量。藍莓升糖指數是53，也勉強屬於低GI值。此外，對糖尿病人最有益的就是富含花青素，花青素是一種抗發炎、抗菌及抗糖尿病的化合物，是糖尿病可以吃的健康和高水分水果，而藍莓是高度抗氧化的水果，可減少癌症的風險。

建議食用：每天可以進食最多10至15粒藍莓。



藍莓，對糖尿病人最有益的就是富含花青素。（網上圖片）

2）蘋果

蘋果是薔薇科屬水果，也是一種健康及高水分，每100克蘋果含有高達86%水分，也就是大約85.8毫升水分，所以吃蘋果能助糖尿病人補水。另外，蘋果也是高纖維和低升糖的水果，每100克蘋果可以提供16%纖維量，升糖指數也只是36。最後，根據Cornell University的研究，蘋果皮含有多種萜類化合物，具有一定的助抗癌功效，有助抑制或殺死癌細胞，本身還有抗發炎的作用，還可以輔助胰島素的產生。

建議食用：每天可以進食最多1.5個蘋果。



3）木瓜

木瓜是薔薇科木瓜海棠屬水果，木瓜不但非常有益，而且是高水分，每100克木瓜含有高達88%水分，也就是大約88.1毫升水，所以木瓜有補水、解渴和消暑的功效。每100克木瓜可以提供7%纖維，而平均升糖指數是59。雖然木瓜屬於中GI值水果，但是，木瓜含有木瓜蛋白酶，是一種抗炎抑菌的化合物，可以降低傷口的酸堿值，從而幫助傷口快速癒合，對傷口比較難癒合的糖尿病人士有一定幫助。

建議食用：每天可以進食最多約半個木瓜。



木瓜含有木瓜蛋白酶，可以降低傷口的酸堿值，從而幫助傷口快速愈合。（網上圖片）

4）蓮霧

蓮霧是桃金娘科蒲桃属的水果，有人叫天桃，是一種熱帶水果。蓮霧高水分，每100克蓮霧含有高達90%水分。另外，也是低升糖的水果，它的升糖指數只有36，所以它對血糖非常健康和安全。蓮霧的維他命C比蘋果還要高出兩成，維他命B更是蘋果的9倍，糖尿病患者往往缺乏維他命B，而維他命C對糖尿病患者非常重要，因為維他命C能夠協助穩定血糖，並可以幫助身體機能的運作以及免疫力的提升。

建議食用：每天可以進食1至2個蓮霧。



5）士多啤梨

士多啤梨是自薔薇科草莓屬的水果，而且高水分，每100克草莓含有高達91%水分，也就是大約91毫升，所以吃士多啤梨可以補水、調節體溫和血壓。士多啤梨也是低升糖的水果，升糖指數是40。根據Food Research International的研究，士多啤梨含豐富的多酚，是一種可以加速傷口修復的化合物，有助糖尿病患者傷口癒合的功效，所以士多啤梨是糖尿病可以常吃的水果之一。

建議食用：每天可以進食最多8粒士多啤梨。



士多啤梨含豐富的多酚，是一種可以加速傷口修復的化合物，有助傷口愈合的功效。（網上圖片）

參考資料：Heho／元氣網