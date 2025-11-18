腎衰退｜糖尿高血壓傷腎 專家推8食物逆轉腎衰退　必喝回春護腎湯

隨著年齡漸長，一旦不嚴加控制，三高便開始如形隨形，對於糖尿病和高血壓的患者而言，更可能伴隨腎功能的衰退，最終有惡化至要洗腎的風險。過去的理論認為，腎功能一旦下降，就永遠無法恢復正常。不過，有日本腎臟專家指出：食物可扭轉乾坤！



腎衰退｜糖尿病、高血壓傷血管壞腎

日本東北大學腎臟科醫生兼榮譽教授上月正博解釋，血液在全身循環後流入腎臟，經過腎小球（毛細血管叢）過濾淨化，而清除的廢物則以尿液的形式排出。而糖尿病和高血壓都會損害血管，損傷不斷累積，便導致腎功能逐漸下降，最終發展為慢性腎病。

蛋白質食物｜蛋白質分好壞！1種食物多吃易致腎衰竭 宜日吃多少？

腎衰退｜飲食逆轉腎功能

上月教授根據多年腎臟科醫生的經驗，總結出某些食物能夠滋養腎臟，有助於改善隨著年齡增長而逐漸衰退的腎臟功能。也指將這些食物均衡地融入日常飲食中，可以改善腎功能，避免落入洗腎的可怕境況。

上月教授的8大腎臟滋養食物：

1. 牛蒡根

被視為健康食品的牛蒡，也是護腎神物。（Beluca Mudryi Ahn@Pixabay）

牛蒡根富含膳食纖維，能減緩糖分吸收，防止餐後血糖驟升。血糖驟升會損傷血管，因此，能夠預防血糖驟升的膳食纖維是保護腎臟的有力武器。牛蒡處理｜清熱去濕降血糖牛蒡5大功效 防黑除苦澀3招浸白醋？

2. 蘑菇

蘑菇有助平衡腸道環境，改善腎功能。（thanh-soledas＠unsplash）

蘑菇含水溶性膳食纖維可以增加腸道益菌數量並激活它們，從而改善腸道環境。腸道環境失衡會導致腎功能下降，因此蘑菇有助於改善腎功能。白蘑菇功效｜減認知障礙助防癌7好處 啡蘑菇不同？保存錯1步快爛

3. 蒟蒻

暢便關乎腎臟健康，有賴蒟蒻的不溶性膳食纖維。（Nicholas Ng@Unsplash）

蒟蒻的不溶性膳食纖維可增加糞便體積，促進腸道蠕動，改善排便。美國有研究表明，便秘愈嚴重患慢性腎病風險愈高。良好排便習慣有助降低腎病風險。

4. 雞胸肉

蛋白質過多會加重腎臟負擔，吃少量高蛋白肉類，如雞胸肉和雞柳是護腎的理想選擇。（pexels)

蛋白質是構建骨骼和肌肉的重要成分，但卻會加重腎臟負擔。因此，最好是吃少量高蛋白肉類，如雞胸肉和雞柳是護腎的理想選擇。

雞胸肉料理｜大廚教雞胸肉嫩滑不柴5秘訣+食譜 醃肉用生粉/蛋白?

5. 富含油脂的魚類

魚油有助保持血管健康，高脂肪的鯖魚、沙丁魚或秋刀魚最佳，罐頭製品效果更好。（ignat-kushanrev＠unsplash）

由於腎臟由毛細血管叢組成，維持血管健康對腎臟至關重要，魚油有助保持血管健康。高脂肪的鯖魚、沙丁魚或秋刀魚最佳，罐頭製品效果更好。

6. 西蘭花苗

西蘭花苗的蘿蔔硫素含量更勝西蘭花。（Suzanna Zhang@Pixabay）

西蘭花富含蘿蔔硫素，具有強大的抗氧化特性，它能防止自由基造成的細胞損傷，進而保護腎臟。其中西蘭花苗的蘿蔔硫素含量特別豐富。西蘭花苗≠西蘭花的苗！護心降血糖3好處味道營養有別能否助抗癌？

7. 番茄

番茄能清除血管中多餘的膽固醇，使血管更具彈性並恢復活力。（rajesh-kavasseri＠Unsplash）

番茄富含番茄紅素，有助防止細胞損傷，還能提高好膽固醇的含量，從而清除血管中多餘的膽固醇，使血管更具彈性並恢復活力，以保護腎臟。

8. 洋蔥

洋蔥抗氧化力強助防高血壓。(webvilla@Pixabay)

洋蔥富含具有抗氧化特性的槲皮素，有助預防高血壓。長期高血壓會導致血管硬化和老化，所以槲皮素對腎臟血管的健康亦至關重要。

護腎回春湯食譜：牛肉韭菜湯

上月正博教授在著作中介紹了多款「護腎回春湯」。（《腎臓を若返らせる名医のスープ》圖片）

專注腎臟療癒的上月教授主張要以護腎食材融入日常飲食，更出書公開私房護腎護腎食譜，這裡介紹其中一款「護腎回春湯」。

牛肉韭菜湯食譜（2人份量）

材料：

牛瘦肉100克

韭菜30克

舞茸50克

洋蔥1/4個

山藥50克

粉絲20克

調味料：

蠔油1大匙

黑醋1/2大匙

雞精1/2小匙

豉油1/3小匙

豆板醬1/3小匙

麻油1/2大匙

芝麻適量

做法：

1 適當切細材料，浸軟粉絲。

2 以麻油中火拌炒肉和蔬菜等材料。

3 加粉絲及400毫升水，煮滾。

4 轉小火煮至蔬菜變軟，灑上芝麻即可。

參考資料：週刊女性PRIME