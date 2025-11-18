腎衰退｜糖尿高血壓傷腎 專家推8食物逆轉腎衰退 必喝回春護腎湯
隨著年齡漸長，一旦不嚴加控制，三高便開始如形隨形，對於糖尿病和高血壓的患者而言，更可能伴隨腎功能的衰退，最終有惡化至要洗腎的風險。過去的理論認為，腎功能一旦下降，就永遠無法恢復正常。不過，有日本腎臟專家指出：食物可扭轉乾坤！
腎衰退｜糖尿病、高血壓傷血管壞腎
日本東北大學腎臟科醫生兼榮譽教授上月正博解釋，血液在全身循環後流入腎臟，經過腎小球（毛細血管叢）過濾淨化，而清除的廢物則以尿液的形式排出。而糖尿病和高血壓都會損害血管，損傷不斷累積，便導致腎功能逐漸下降，最終發展為慢性腎病。
蛋白質食物｜蛋白質分好壞！1種食物多吃易致腎衰竭 宜日吃多少？
腎衰退｜飲食逆轉腎功能
上月教授根據多年腎臟科醫生的經驗，總結出某些食物能夠滋養腎臟，有助於改善隨著年齡增長而逐漸衰退的腎臟功能。也指將這些食物均衡地融入日常飲食中，可以改善腎功能，避免落入洗腎的可怕境況。
上月教授的8大腎臟滋養食物：
1. 牛蒡根
牛蒡根富含膳食纖維，能減緩糖分吸收，防止餐後血糖驟升。血糖驟升會損傷血管，因此，能夠預防血糖驟升的膳食纖維是保護腎臟的有力武器。牛蒡處理｜清熱去濕降血糖牛蒡5大功效 防黑除苦澀3招浸白醋？
2. 蘑菇
蘑菇含水溶性膳食纖維可以增加腸道益菌數量並激活它們，從而改善腸道環境。腸道環境失衡會導致腎功能下降，因此蘑菇有助於改善腎功能。白蘑菇功效｜減認知障礙助防癌7好處 啡蘑菇不同？保存錯1步快爛
3. 蒟蒻
蒟蒻的不溶性膳食纖維可增加糞便體積，促進腸道蠕動，改善排便。美國有研究表明，便秘愈嚴重患慢性腎病風險愈高。良好排便習慣有助降低腎病風險。
4. 雞胸肉
蛋白質是構建骨骼和肌肉的重要成分，但卻會加重腎臟負擔。因此，最好是吃少量高蛋白肉類，如雞胸肉和雞柳是護腎的理想選擇。
雞胸肉料理｜大廚教雞胸肉嫩滑不柴5秘訣+食譜 醃肉用生粉/蛋白?
5. 富含油脂的魚類
由於腎臟由毛細血管叢組成，維持血管健康對腎臟至關重要，魚油有助保持血管健康。高脂肪的鯖魚、沙丁魚或秋刀魚最佳，罐頭製品效果更好。
6. 西蘭花苗
西蘭花富含蘿蔔硫素，具有強大的抗氧化特性，它能防止自由基造成的細胞損傷，進而保護腎臟。其中西蘭花苗的蘿蔔硫素含量特別豐富。西蘭花苗≠西蘭花的苗！護心降血糖3好處味道營養有別能否助抗癌？
7. 番茄
番茄富含番茄紅素，有助防止細胞損傷，還能提高好膽固醇的含量，從而清除血管中多餘的膽固醇，使血管更具彈性並恢復活力，以保護腎臟。
8. 洋蔥
洋蔥富含具有抗氧化特性的槲皮素，有助預防高血壓。長期高血壓會導致血管硬化和老化，所以槲皮素對腎臟血管的健康亦至關重要。
護腎回春湯食譜：牛肉韭菜湯
專注腎臟療癒的上月教授主張要以護腎食材融入日常飲食，更出書公開私房護腎護腎食譜，這裡介紹其中一款「護腎回春湯」。
牛肉韭菜湯食譜（2人份量）
材料：
牛瘦肉100克
韭菜30克
舞茸50克
洋蔥1/4個
山藥50克
粉絲20克
調味料：
蠔油1大匙
黑醋1/2大匙
雞精1/2小匙
豉油1/3小匙
豆板醬1/3小匙
麻油1/2大匙
芝麻適量
做法：
1 適當切細材料，浸軟粉絲。
2 以麻油中火拌炒肉和蔬菜等材料。
3 加粉絲及400毫升水，煮滾。
4 轉小火煮至蔬菜變軟，灑上芝麻即可。
參考資料：週刊女性PRIME