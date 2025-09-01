糖尿病｜哈佛研究：1小食每周吃3次糖尿風險增20%　3食法營養豐富

薯仔怎麼煮都好吃，但烹調方式的不同，可能決定所帶來的健康風險！近期發表於《英國醫學期刊》的最新研究指出，每周吃三次炸薯條，罹患第二型糖尿病的風險增加20%，而其他烹調方式如水煮、烘烤或製成薯仔泥，風險僅增加5%；如果將薯仔換成全穀物，罹病風險或可降低。



炸薯條好吃但要小心 研究揭罹患「第二型糖尿病」風險

綜合《衛報》和BBC的報導，研究由哈佛大學公共衛生學院營養學Seyed Mohammad Mousavi研究員的國際研究團隊進行，探討薯仔的攝取與罹患第二型糖尿病風險之間的關係。研究團隊分析了超過20.5萬名美國醫療工作人員從1984年到2021年間，每四年填寫一次的飲食問卷資料，共記錄了2.2萬例第二型糖尿病案例。

研究結果顯示，除了每周吃炸薯條三次，罹患第二型糖尿病的風險增加外，每周吃五次，風險更提高至27%。相較之下，同樣是每周吃三次，吃水煮、烘烤或薯仔泥的人，風險只增加5%。

薯仔「這樣料理」脂肪低還有營養 油炸又加鹽變地雷

研究人員說明，薯仔中澱粉含量高，會讓血糖升高，再加上各種烹調方法可能造成的營養流失和潛在風險，都會對健康帶來負面影響。英國倫敦瑪麗女王大學公共衛生營養學Kawther Hashem講師進一步表示，薯仔可以是健康飲食的一部分，水煮、烘烤或搗成泥的薯仔脂肪含量低，還富含纖維、維他命C和鉀。

「不過，當薯仔被炸成薯條，尤其是份量大又加了鹽巴，它們就變得不那麼健康了。」Hashem講師指出，高脂肪、高鹽和高熱量更容易導致體重增加，並增加罹患第二型糖尿病的風險。

把薯仔換成全穀物 罹病風險降！不建議以「1食物」替代

研究進一步發現，每周以全穀物替代三份薯仔，第二型糖尿病風險降低8%；特別是用全穀類取代炸薯條，風險降幅更可達19%。研究同時發現，若用白飯替代任何形式的薯仔，罹病風險仍會增加。Hashem講師也建議可用全穀物如糙米、全麥意大利麵、帶皮番薯等來取代薯仔，皆有助於長期健康。

英國糖尿病協會表示，第二型糖尿病是一種複雜的疾病，影響因素很多，包括遺傳、年齡和種族等，飲食只是其中之一，但這項研究確實顯示食物的烹飪方式可能對疾病產生影響。研究人員同時強調，本次研究屬於觀察性研究，並不能證明吃炸薯條與第二型糖尿病風險之間存在因果關係。

