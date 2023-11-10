糖尿病｜高鹽增糖尿風險40%！3類人最高危10食物降血糖合桃牛油果

減鹽可降低心血管疾病和高血壓的風險，相信不少人都知道，但今次研究指出，將鹽瓶從飲食中剔除，也有助於預防2型糖尿病。



總是添加鹽的人，其第2型糖尿病風險增加接近4成。（網上圖片）

總是加鹽的人糖尿病風險增4成

美國新奧爾良醫學學院院長陸奇教授指出，為了更好地理解這個關聯，研究人員對英國生物銀行的4萬名成年人，進行了深入的調查，並了解他們的鹽攝取量。在十年的研究當中，發現超過13000宗第2型糖尿病病例，有時、經常或總是添加鹽的人，與從不或很少使用鹽的人相比，分別高出了13%、20%及39%。總是添加鹽的人，與從不或很少使用鹽的人相比，其第2型糖尿病風險增加接近4成，反映出鹽與第2型糖尿病有著明顯的關聯。

對於糖尿病高風險的人來說，減鹽是最好的建議。（網上圖片）

患糖尿病高風險人士 減鹽飲食迫在眉睫

陸奇教授再指，暫時仍未知道為何高鹽攝取量會影響第2型糖尿病，但是鹽會提升食物的味道，從而令人吃更多的食物，而增加肥胖和發炎等危險性也會增加。研究發現經常食用鹽，的確與較高的體重和腰圍存在關聯。

對於糖尿病高風險的人來說，減鹽是最好的建議，包括患有糖尿病前期、妊娠糖尿病史、久坐生活方式及每周體育活動少於3次的人。另外，如果有超重問題、年齡在45歲或以上或有糖尿病家族史，罹患糖尿病的風險也會升高，減鹽飲食也是非常迫切。

按下圖看10種控制血糖食物：

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10種控制血糖食物

控制血糖食物1：合桃

堅果是攝取奧米加3脂肪酸的最好來源之一，有助穩定血糖。研究發現，過去24小時內進食合桃的人，與沒有進食的人相比，其患上糖尿病風險低出一半。

堅果是攝取奧米加3脂肪酸的最好來源之一，有助穩定血糖。（網上圖片）

控制血糖食物2：優良脂肪魚類

三文魚及沙甸魚含有奧米加3脂肪酸、DHA和EPA，可減少發炎及保護血管內壁細胞，有助心臟健康，進食優良脂肪魚類有助調節血糖。

控制血糖食物3：牛油果

牛油果含健康的不飽和脂肪，有助降低膽固醇，還有穩定血糖的功效。

（網上圖片）牛油果含健康的不飽和脂肪，有穩定向糖的功效。（網上圖片）

控制血糖食物4：蘋果醋

蘋果醋對於改善胰島素阻抗或第2型糖尿病的胰島素反應，有顯著的作用。

控制血糖食物5：希臘乳酪

一項針對超過10萬人的研究發現，每天飲用6至8安士的希臘乳酪，可以減低第2型糖尿病的18%風險。

控制血糖食物6：豆類

豆類的升糖指數低，研究指出豆類有助改善2型糖尿病人的體重、空腹血糖及心血管疾病的風險。

控制血糖食物7：奇亞籽

奇亞籽纖維含量極高，碳水化合物低，奇亞籽秈黏性可減慢食物在腸道的消化速度，達至降血糖的效果。

奇亞籽秈黏性可減慢食物在腸道的消化速度，達至降血糖的效果。（網上圖片）

控制血糖食物8：雞蛋

雞蛋是高蛋白質及低碳水化合物的食物，可以提供飽腹感及減少進食，有助糖尿病控制血糖。

控制血糖食物9：深色蔬菜

深色蔬菜的熱量低，而且含有豐富的維他命C，有研究指出，維他命C可幫助降血糖。

控制血糖食物10：肉桂

每天食用肉桂，對第2型糖尿病人的三酸甘油酯血糖、壞膽固醇及總膽固醇，均可全部降低。

肉桂可降低第2型糖尿病人的三酸甘油酯血糖。（網上圖片）

參考資金：U.S.NEWS/台灣營養師徐佳靖