高纖飲食｜有吃水果依然排便不順？營養師：吃這兩種CP值高解便秘

在多年臨床經驗裡，經常碰到病人述說自己有排便不順的問題，「但是，我都有吃水果呀，為什麼還是沒辦法改善？」殊不知，同樣是水果，纖維含量也會有很大的差距呢！



首先，我們先來釐清所謂「高纖飲食」的定義，必須是一天攝取到30公克的膳食纖維，有助改善腸道健康、維護生理機能。如果是以三公克的膳食纖維攝取量為一個單位計算，一天之中，只要選擇10份含量豐富的蔬菜、水果或全榖根莖類，就能達到了。

▼纖維排名分列冠亞軍的兩種水果（按圖看清👇👇👇）

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這裡介紹纖維排名分列冠亞軍的兩種水果：

1. 熱情果：只要一顆（約一個拳頭大），便能有效達成三公克的需求囉！其高纖來源主要是熱情果果實裡頭的小黑籽。2. 番石榴：約1/3顆大小就可獲得一單位的纖維量，若有吃籽纖維含量會更高。

但如果改吃水分含量較高的提子，必須要攝取一斤；換成西瓜則需要吃到一斤半、約一顆籃球大小的量才能得到。

另外，記得在吃纖維含量高的水果時，最好搭配300～500cc水份，可以讓腸胃蠕動更順暢哦！

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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】