紙包飲品14款檢測｜維他○○茶1包逾10粒糖！邊款檸檬茶低糖低鈉?

紙包飲品含糖量超驚人？紙包飲品是出門解渴必備，紙包檸檬茶更是不少港人的最愛！但原來紙包果茶的含糖量超驚人，其中一款檸檬茶更含有超過34克糖，相等於一個成年人每日糖分攝取量的7成！記者是次為大家盤點超市14款紙包果茶含糖量，包括維他、陽光、道地、雀巢等，讓大家可以選擇更健康的紙包飲品！



盤點超市14款紙包果茶含糖量 榜首榜尾差近25克

記者在超級市場中搜羅了常見15款的紙包果茶並比較當中的含糖量，當中有檸檬茶、菊花茶、綠茶等紙包飲品。以每包250毫升計算，含糖量最低的飲品為道地蜂蜜綠茶，只有9.25克糖（每100毫升3.7克糖），而含糖量最高的紙包飲品為維他檸檬茶，竟然有高達34克糖，約7粒糖（每100毫升13.6克糖），榜首榜尾差近25克！

按圖即看紙包果茶含糖量排名（以100毫升計算）：

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菊花茶健康啲？糖分超驚人！1款檸檬茶含糖量低過綠茶！

一向被譽為「健康之選」的菊花茶及蘋果綠茶，其實糖分亦相當驚人！以每包250毫升計算，紙包菊花茶有超過21克糖，約4粒糖（每100毫升8.7克糖），而維他蘋果綠茶含有18.5克糖（每100毫升7.4克），道地蘋果綠茶則含有17.5克糖（每100毫升7克糖）。至於港人最愛的紙包檸檬茶，以陽光檸檬茶的含糖量最低，只有11.5克（每100毫升4.6克糖）。

世衛建議每日攝取量不宜超過50克 1包檸檬茶已佔近7成

根據世界衛生組織（WHO）的建議，成人每日的熱量攝取為2000卡路里，而每日糖分的攝取量則為每日所需能量的10%或以下，換算即不宜超過50克。以維他紙包檸檬茶為例，1包已經含有34克糖，已經相等於攝取了近7成上限，倘若飲用375毫升的維他檸檬茶，則有51克糖，多過10粒糖，1包已經超過每日糖分攝取上限。

香港中文大學醫學院指長期攝取過量糖分，有機會令人上癮，一旦減少攝取，有機會出現疲倦、焦慮等症狀。（istock）

長期攝取過量糖分會上癮 「無糖」或「低糖」唔代表健康！

糖分是簡單碳水化合物、身體能量的來源，但食物安全中心則指出，攝取過多糖分會造成能量過剩，增加超重和患肥胖症的風險，經常過量攝取游離糖亦會增加蛀牙的機會。另外，香港中文大學醫學院亦指出，長期攝取過量糖分，會令腦部的多巴胺對糖分產生耐受性，有機會令人上癮，一旦減少了糖分攝取，有機會出現疲倦、焦慮等類似戒毒的徵狀。

要減少糖分攝取，香港中文大學醫學院則建議市民要（１）留意營養標籤，並選擇糖分較低的食物；（２）採用低糖煮食，避免添加額外的糖分或減少糖分使用量；（３）外出用膳選擇少糖；（４）慎選飲品，應該減少飲用汽水或含糖飲品，以開水、梳打水和有氣水代替，在點選飲品時應要求「少甜」或「走甜」。食物安全中心亦提醒，即使是「無糖」或「低糖」飲品，亦不應過量飲用，因為即使是聲稱「無糖」或「低糖」，亦有可能含有高能量、高脂肪或高鈉，並不代表健康。

即使紙包飲品標榜「無糖」或「低糖」，亦有可能含有高能量、高脂肪或高鈉。（圖片來源：陳映蓉攝）

以記者在超級市場中搜羅的常見紙包飲品作參考，雖然道地蜂蜜綠茶含糖量最少，只有9.25克糖，但卻有30毫克的鈉，而含糖量最高的維他檸檬茶，鈉含量則稍低於道地蜂蜜綠茶，有25毫克。標榜低糖的維他菓然系蘋果．芒果茶鈉含量最高，有62.5毫克！至於鈉含量最低的紙包飲品則是陽光檸檬茶，只有15毫克。