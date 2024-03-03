減肥｜陳喬恩過年肥5公斤唔敢上磅！西柚減肥法戒澱粉3餐吃西柚？

陳喬恩過年期間與老公曾偉昌（Alan）回馬來西亞，重回戀愛時的約會地相當浪漫，也不免放縱「幸福肥」，她發文透露：「過年胖了快5公斤。」開工後再度啟動「西柚減肥法」，忍不住嘆：「我享受工作的狀態，但是不太享受減肥的狀態。」不過仍信心喊話：「我相信我可以！」



陳喬恩：上鏡最佳狀態47公斤

陳喬恩在過年期間曾透露：「接下來3月即將開拍的新工作，我想必須瘦成一陣風能夠吹走的狀態，我的理想體重是47公斤這是上鏡的最佳狀態（我自己覺得），現在看來，那必須是龍捲風了。」幽默自嘲，還說不敢站上體重器。

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西柚減肥法餐單

「西柚減肥法」的基本食譜，大概是3餐都要有半顆西柚，且不能加糖調味，吃肉類、蛋白質食物，不可吃澱粉。有網友留言，跟著食譜吃根本吃不夠，多吃了很多但還是餓，陳喬恩也分享，若還是餓，就吃肉類，雞胸肉、牛肉、魚、蝦都可以，並補充：「因為我不喜歡吃青菜，我會用營養品代替，更討厭吃水果，反正減肥不可以吃水果，水果是果糖。」

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