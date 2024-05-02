中大學者率國際團隊研究　揭恐龍時期鳥類飲食習慣與現代鳥類相似

恐龍時期的鳥類原來與現代鳥類一樣，有多樣化飲食習性！中大生命科學學院助理教授文嘉棋早前率領國際古生物學團隊，分析恐龍時代的常見鳥類：反鳥亞綱（Enantiornithes）時發現，早在1.2億年前，即現代鳥類祖先出現前3,000萬年，反鳥類已演化出高度多樣化的飲食習性，與現代鳥類相若。該研究已於著名國際生命科學與醫學期刊《eLife》發表。



（香港中文大學提供）

研究團隊集中研究反鳥亞綱當中的渤海鳥科（Bohaiornithidae），該科鳥類以彎曲大爪及粗大牙齒而聞名，學界以往認為牠們是用爪子捕殺獵物，並用嘴咬碎堅硬的食物。

不過研究團隊花5年時間就渤海鳥科和9,000多種現代鳥類的體重、爪、頭骨形狀和頭骨力學進行定量比較後發現，渤海鳥科中不同鳥類飲食習性各異，有些與食肉動物相似、亦有些接近食草動物和雜食動物，而關鍵在於其獨特又厚又強硬的顎骨結構，讓牠們可以進食不同軟硬度的食物，令牠們較其他早期鳥類出現更多樣化的發展。

雖然團隊已成功分析多種較後期反鳥類的飲食習性，惟反鳥類共同祖先的飲食習性及反鳥類最早期的飲食演化史仍待進一步發掘。團隊續稱，進行下一步研究需要更多早期反鳥亞綱化石，才能更全面了解古代鳥類飲食演化史。