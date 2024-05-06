中大VR系統助學生體驗虛擬戶外考察　獲教局資助近千萬研新功能

三年疫情令電子學習趨向普及，教育局於2021年推出資助計劃，推動發展多個電子學習配套，至今資助共22個項目，全部於本學年初展開。其中，中大學習科學與科技中心利用虛擬實境及全球定位技術，研發教學系統，協助學生體驗虛擬戶外考察。中心取得資助後將改良系統，新增自動批改答案、分析學表現功能等，以減輕教師的工作預計於2025/26學年初供參與學校試用，2026/27學年初供本地學校使用。



「EduVenture」於2010年由香港中文大學學習科學與科技中心開發，利用虛擬實境（VR）和全球定位系統（GPS）技術協助學生在戶外考察。（洪芷菁攝）

設自動批改答案、眼動追踪功能

其中一個獲教育局資助項目為「EduVenture」系統，由中大學習科學與科技中心於2010年開發，利用虛擬實境（VR）和全球定位系統（GPS）技術，體驗虛擬戶外考察。學生運用智能手機或平板電腦登入系統，利用程式GPS定位，彷如親身探索指定地點，回答預設問題，程式會自動儲存答案。教師可以透過系統檢視學生考察情況、學習成果等。至今，已有超過500所學校使用。

在計劃下，「EduVenture」系統獲950萬資金，未來將新增自動批改學生答案、分析學生表現功能，以減輕教師的工作量，另外支援3D圖片及影片及眼動追踪來分析使用者注意力等，預計於2025/26學年初供參與學校試用，並於2026/27學年初推出供本地學校使用。

中大學習科學與科技中心總監莊紹勇表示，新版軟件定位功能在內地，甚至全世界同樣能發揮效用。他又稱，將製作15個小學人文科及科學科教材套及15個中學公民與社會發展科教材套，作為戶外學習教材，主題涵蓋中國文化及環保等。

香港中文大學學習科學與科技中心總監莊紹勇表示，新版軟件定位功能在內地，甚至全世界同樣能發揮效用。（洪芷菁攝）

學校安排廣州沙面考察 學生：如探險遊戲

西貢崇真天主教學校（小學部）余諾軒主任稱，學校應用VR學習系統，在廣州沙面舉行虛擬實境的遊踪活動，配合小五「探索中華」及小六「中國變遷」等課題。活動於沙面安排了十二個遊覽地點，例如德國領事館舊址及露德聖母堂等，並提供選擇題、填充題供學生作答，以增加學生對沙面建築群歷史的認知。該校的黎煒翹同學稱，活動過程如同探險遊戲，而程式兼備文字作答、錄音、錄影功能，更為方便。

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他續指，學校亦利用系統來教導中文寫作，例如鹽田梓遊記。他解釋，當時由於疫情關係無法安排學生到鹽田梓考察，故安排學生戴上立體眼鏡、配合語音導航「遊覽」當地特色景點，了解其歷史背景、宗教文化等。

西貢崇真天主教學校（小學部）余諾軒主任（右）稱，學校應用「EduVenture」在廣州沙面進行遊踪活動，而黎煒翹同學稱，活動過程如同探險遊戲。（洪芷菁攝）

遙距實驗裝置可在家預約進行 老師：學生更自主學習

另一個資助項目「Borderless Lab」由理大學應用物理學系開發，獲計劃資助1,400萬，協助中學的科學實驗室設立遙距實驗設備，讓學生預約在家中做個人實驗，打破時地限制。理大應用物理學系講師詹國龍指，項目由去年9月至今年5月已為超過15間中學安裝遙距實驗裝置，預計最終可為合共50間學校安裝裝置。

聖士提反女子中學目前安裝了兩部遙距實驗設備，可進行有關雙縫干涉及磁場等實驗，物理科主任邱穎怡稱，透過機械量度比以往用肉眼更能增加實驗的精細度，又指提升了學生對實驗的興趣及自主學習。該校的孔佩霖同學則指，以往課堂時間緊湊，未必每位同學有機會做實驗，而透過在家預約進行遙距實驗，可以多次重複進行實驗及更改參數，更好地掌握物理概念。

教局至今共資助22個項目

教育局於2021年透過優質教育基金，以5億元成立「電子學習配套計劃」，其中一半用作資助項目發展。教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀強調，基金首次放寬對知識產權擁有權及賺取收入方面的限制，並會以餘下另一半資金贊助公帑資助學校使用項目成果。獲資助項目至今共22個，全部已於23/24學年初展開，現時共有380間夥伴學校參與。