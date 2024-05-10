小一面試家長攻略｜親解幼稚園無縫銜接　小一面試六大面試必勝法

今日介紹的學校是位於太子的雅士圖國際幼稚園暨幼兒園。這所學校近年收生情況躍升六成，成為當區近年口碑載道的熱門幼稚園。其中，與學校為每名學生提供個人化的完善升學規劃、亮麗的升小成績有極大關係！



不少家長早早便為子女規劃升學方向，但關於升學面試，往往講求的並不只是學生的學術能力，更包括學生特質與面試表現，例如：語言表達能力、認知和生活常識、邏輯推理、解難與創意思維、團隊合作等。為了讓子女順利入讀心儀直資、私立小學，家長又會怎樣為子女做好充足的準備呢？

K1 下學期開始 全方位了解各大國際、直資私校小學 提前為選校做好準備

大部份國際、直資私校小學的開放日集中每年3 月至5 月，雅士圖國際幼稚園暨幼兒園(下稱: 雅士圖) 學生家長在子女就讀幼兒班(K1)開始，已經獲安排參觀不同的國際、直資私校，更讓學生進行獨一無二的小學學習體驗活動，讓家長和學生親身感受學校文化和校園氣氛，深入了解學校的教學理念、教學模式、發展方向是否合適子女。

雅士圖家長及學生獲安排親身進入各大國際、直資私校小學進行學習體驗活動，機會難得！

感謝各大友好小學熱情招待，安排活動包括：校園參觀、親子體驗活動、校長簡介會等等、幫助雅士圖家長們全方位了解學校，提前為選校做好準備！

完整的升學規劃 了解孩子的個人特點

雅士圖為學生提供完整的升學規劃，特設升學顧問團隊為學生及各家庭提供全方位的升小支援，當中包括升學咨詢服務，幫助每個學生根據個人能力和興趣來擇校，Aristle與許多本地直資和私立學校亦保持着緊密的聯繫，課程緊貼銜接升小課程，幫助提升學生報考小學的部署和錄取機會！

難怪近年雅士圖畢業生都擁有亮麗的升小成績，今年更高達九成畢業生收到拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、聖保羅書院小學、優才（楊殷有娣）書院小學部、聖方濟各英文小學、保良局蔡繼有學校、啟基學校、聖瑪加利男女英文中小學、培僑書院、香港培道小學等多間優秀直資私立小學的錄取通知。」

雅士圖2022-2024小一升學結果，大部分畢業生能升讀一線直資私校及國際學校

沉浸式兩文三語學習 獲國際認可學生學術水平

小一面試對學生的表達能力有一定要求呢！家長需在日常增加小朋友與人溝通的機會，平日把握機會鼓勵小朋友勇於表達，多與孩子進行一些簡單的語文遊戲，例如：詞彙接龍、故事創作和猜謎語等，皆有助於小朋友多說多想。

雅士圖認為學前階段正正就是開拓幼稚園語言能力的黃金時期。為了營造多元語言環境以及日後升小的無縫銜接，學校分兩文三語和英普班，家長可按需要選擇。學校強調學生學習語文和語言最有效的方法是學以致用，因此每班一位外藉老師和本地老師擔當班主任，加上每天普通話老師的課堂，除了讓學生在日常課堂中「多聽多說」外，老師也會透過小組教學，讓每個學生有更多表達和運用語言的機會，同時亦讓老師更清楚掌握每個學生的學習表現，提升他們不同的學習需要。

過去多年，雅士圖推薦學生參加國際認可的劍橋英語考試及由北京大學語文教育研究所研發的GAPSK普通話水平考試。而學生參與這兩個語文考試成績卓越，肯定了雅士圖學生的語文學術水平。

雅士圖兩文三語教學融入劍橋英語課程，透過豐富和有趣的活動，讓學生打好在聽、說、讀、寫四方面的語文基礎。

雅士圖學生參加多個國際認可評核考試屢獲殊榮！

加強閱讀朗讀能力 多元智能學習刺激思考

小一面試重視學生閱讀課外書能力，因此平日親子閱讀的習慣很重要！雅士圖積極推動學生閱讀，除了每個課室設置閱讀區角外，更會學校課程融入與主題相關繪本與學生進行閱讀和朗讀，由老師引導學生觀察書中內容、以討論和延展活動，從而提升邏輯思維、創意及表達能力。

為了激發學生的閱讀興趣，學校多年來推行「高效5大閱讀配套」，當中每周中英文親子閱讀計劃、階梯閱讀和一人一電子閱讀平台帳戶，為家長每星期2-3本優質讀物進行親子共讀，深受校內家長喜愛。

學校除了學科學習外，學校更在下午班開展每日額外30分鐘免費「特色多元智能課程」供學生參與。多元智能課程涵蓋八大智能，讓學生從中發掘潛能和發揮專長，例如啟發肢體動感智能的跑步、球類、攀石班；發展人際溝通智能的團隊活動，如集體遊戲、桌遊；培養視覺空間智能的藝術創作、玻璃畫、沙畫、陶泥；啟發邏輯數學智能的STEAM科探活動、機械人班；另外，語文智能則設有小司儀訓練、認字寫作班、朗誦訓練等，引導學生多角度思考和探究，深化學習基礎。

雅士圖多元智能課程涵蓋八大智能，讓學生從中發掘潛能和發揮專長。

重點培育和發揮學生自信與潛能 最佳狀態迎接面試

小一面試要有生活常識，而有些生活常識對小朋友來說是比較抽象的事情。因此，累積豐富生活經驗比靠死背來記誦更有效！

雅士圖為學生安排多元化學習活動體驗，安排不同年級學生前往理髮店、麵包工場餐廳、書店、餅店、鞋店等進行真實學習體驗，讓學生在不同的學習場境中，累積豐富生活經驗，透過親身的體驗及思考，才能有效發揮學生的解難能力和提升其自信心！

雅士圖的學習活動體驗，讓學生在不同的學習場境中訓練其自信和解難能力，自然能以最佳狀態迎接面試！

此外，亦會帶領學生參與大型活動表演，如:電視台、青衣城、愉景新城、中環街市等，讓學生獲得寶貴的學習經驗，展現學生自信與潛能。

學生參與大型活動表演活動

培養學生關懷社會 畢業生讀得又玩得

有些小學同時重視學生的思考靈活度，因此，小學面試時會跟小朋友玩集體遊戲，如Bingo、老師話、123木頭人和音樂椅等遊戲。而原來畫畫、積木、拼圖和七巧板都是小一面試中常見的方式之一。因此，家長平日要讓子女多接觸不同類型的玩具和遊戲，從中觀察小朋友與人相處和解難能力，提點和糾正日常社交禮儀技巧。

雅士圖希望培養學生關懷社會，分別與香港公益金、聖雅各福群會、聖基道兒童院及伸手助人協會等多個地區志願團體合作，讓學生進行服務學習，如：賣旗籌款、朱古力義賣活動、長者探訪等。

雅士圖家長學生身體力行，參與賣旗籌款活動

雅士圖學生嘗試參與朱古力義賣活動，透過向途人叫賣過程，培養學生的溝通能力及膽量。

雅士圖學生在學校包裝捐贈物資，到長者中心探訪長者，與公公婆婆聊天、玩遊戲，為長者送上暖暖心意，提升學生與人溝通、合作技巧和關愛精神。

雅士圖學生在學校包裝捐贈物資，到長者中心探訪長者，與公公婆婆聊天、玩遊戲，為長者送上暖暖心意，提升學生與人溝通、合作技巧和關愛精神。

看完以上攻略，小一面試準備貼士及訓練重點並不是一朝一夕能訓練出來的！難怪雅士圖家長只要讓子女發揮日常所學，與學校共同做好升學規劃，自然比死記硬背上任何面試班更有效！

Aristle International Kindergarten and Nursery

2025-2026 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2024-2025 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2022-2024小一升學結果：https://www.aik.edu.hk/apply-online

「校監隨筆」網誌：https://www.facebook.com/mswuschool

入學部查詢：WhatsApp 6689 6165

學校電話：2323 2982

學校地址：九龍太子大埔道22及26號翠峰28地下及1樓 （彌敦道與界限街交界）

學校現有校車線：深井荃灣青衣線 / 長沙灣荔枝角線/ 荔景葵涌大窩口線/ 油尖旺大角咀線/ 何文田紅勘土瓜灣線/ 石硤尾九龍塘畢架山線/ 九龍城油塘東九龍線 / 將軍澳線/ 大圍沙田馬鞍山線