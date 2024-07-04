資小校長會：學齡人口跌　「齋校」收生更困難　轉男女校助增生源

有73年歷史的筲箕灣男校慈幼學校宣布，將於2025/2026學年起轉為男女校，資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，在出生率低及生源減少的情況下，如不轉型就等同一間食肆只供男士光顧而非女士，「客源一定少一半」。他又表示，轉型為男女校，學校應預備好軟硬配套，例如增置女洗手間及就異性相處安排訓育輔導。



位於筲箕灣的小學慈幼學校昨宣布，獲教育局批准在2025/26學年由男校轉為男女校。（梁祖兒攝）

如食肆不招女客：客源一定少一半

有73年歷史的筲箕灣男校慈幼學校宣布，將於2025/2026學年起轉為男女校，並已獲教育局批准錄得小一至小四級別的男生及女生。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，對於筲箕灣男校慈幼學校宣布於2025/2026學年起轉為男女校，認為與本港出生率低，導致生源減少有關。他認為如不轉男女校，就等同「放棄一半有條件入學學生」，如同一間食肆只供男士光顧而非女士，「客源一定少一半」。雖然男女校的收生亦困難，但轉男女校的做法好過不作為，「起碼做呢一步先」。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，男女校收生亦困難，但轉男女校的做法好過不作為，「起碼做呢一步先」。(資料圖片)

難料趨勢：各校校情及收生情況不一 轉型須有軟、硬件

對於由「齋校」轉男女校會否成為趨勢，張勇邦難以預料，因各校校情及收生情況不一。不過他指出，收生情況如非嚴峻，相信學校不會盲目放棄學校傳統而轉型。就轉型男女校，他認為學校須注意硬件及軟件的配套，「硬件」例如增置女洗手間等，而「軟件」則就異性相處安排訓育輔導。

他相信，由幼稚園升小一的學生生與異性相處的問題不大，因幼稚園一般以男女校為主，不過需格外注意小二至小六學生。例如慣於照顧「師弟」的風紀，未必慣於照顧「師妹」，亦不能進入女洗手間協助有需要女同學。

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至於中學會否牽起轉男女校潮，他認為機會較小學低，因幼稚園、小學現階段更直接受出生率低所影響，中學收生問題尚未變得迫切。如中學「齋校」轉為男女校，就學生異性相處問題，他認為因學生正值青春期，學校須較小學有更多部署功夫。