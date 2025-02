SHAPE銜接學士學位課程｜最快1年完成｜夥國際大學 拓展升學就業

對於持高級文憑或副學士的資歷人士而言,如何選擇下一步的升學途徑至關重要。銜接學士學位課程不僅能提升學歷,還能為未來事業鋪路。如計劃繼續進修,必須仔細考慮大學的排名,並確認其課程是否獲得資歷認證,這對未來的就業發展影響深遠。作為VTC機構成員之一,才晉高等教育學院(SHAPE)的銜接學士學位課程以優質教學和靈活安排著稱,並與多所國際知名大學合作,提供獲得資歷架構第5級*認可的課程。大部分全日制英國銜接學士學位課程更可最快1年完成,為學生節省時間並提升競爭力。不論你是希望繼續深造,還是早日投身職場,SHAPE的銜接學士學位課程均能提供廣泛認可的資歷,助開啟升學就業機遇,邁向成功。



1年速成課程 學歷獲資歷架構第5級認可*及海外認證

SHAPE與英國、澳洲及內地的知名高等學府接軌,合辦銜接學士學位課程,涵蓋7大專業範疇:商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、健康及生命科學、酒店及旅遊,以及資訊科技。現正開辦的英國及澳洲銜接學士學位課程均已獲得香港資歷架構第5級認可*,確保學歷的專業性及國際認可度。大部分全日制英國銜接學士學位課程更可1年完成,助學生快人一步,取得專業認可,當中更有大部分工程銜接學位課程同時獲得本地及海外專業學會的認證,為學生的未來發展提升競爭力。此外,課程亦會安排海外大學的講師來港授課,學生還有機會參與本地及海外的比賽或展覽,進一步拓展國際視野與專業實踐能力。畢業證書由合作的外國大學頒授,學歷全球通用,極具含金量。

2025 SHAPE Top-up Degrees現正接受申請,適合高級文憑(HD) / 副學士(AD)畢業生報讀,截止日期前報讀可免報名費乙次。如欲報讀可按此處。

SHAPE的夥伴大學教學質素有保證,不少課程的相關學科排名於當地名列前茅。以下是夥伴大學的部分排名:

# 資料來源: The Guardian University Guide (2025/2024/2023), Complete University Guide (2025/2024/2023), QS世界大學排名(2025/2024), Times Higher Education Young University World ranking (2023), Times Higher Education Impact Ranking Globally (2024), Teaching Excellence Framework (2023), the Centre for World University Rankings (2022-2023)

瀏覽所有SHAPE夥伴大學

1年畢業升學就業快人一步 多元體驗拓展國際視野

針對持有高級文憑或副學士資歷的人士來說,把握時間捉緊理想往往是進修的重要考量之一。SHAPE的大部分全日制英國銜接學士學位課程最快可於1年完成,兼讀制課程則需14至24個月(RMIT大學課程除外)。修畢課程後,學生可獲得銜接學士學位,為未來升讀碩士課程或投身職場奠定基礎。

SHAPE不僅注重課堂內的學術學習,更為學生提供多元的校外體驗,參與本地及海外比賽的機會,讓他們能靈活運用所學知識並拓展國際視野。

去年,SHAPE x UWE Bristol的數碼媒體課程的學生前往英國參與國際性的Global Game Jam比賽,與來自世界各地的參賽者一較高下,更成功脫穎而出,憑創新作品榮獲季軍,在國際舞台上大放異彩。隨後得奬學生更透過運用The Sandbox Metaverse平台建立UWE Bristol校園元宇宙,突破界限,構想及設立引人入勝的虛擬世界,提升競爭優勢。

Global Game Jam 2024, 英國會場,得獎項目: Hold IT,季軍得獎者: NG Suet Sin, Wong Kap Fat, Fung Yuk Cheung, Shiu Suet Ching Pheodora

元宇宙作品: UWE Bristol校園元宇宙,設計學生: FONG Hin Wing, NG Suet Sin, WONG Kap Fat

SHAPE x Nottingham Trent University的傑出時裝設計畢業生則參與由英國文化協會舉辦的「SPARK 2024: Healthy Futures 健康未來」展覽及講座,以一系列時裝作品,向世界展示他們的獨特藝術視野,回應大會主題「時裝與健康︰變革的當代時尚」,展示以提升身心健康、改善社會及環境為設計理念的創新時裝。

SHAPE x Nottingham Trent University及HKDI畢業生參展SPARK 2024:Healthy Futures 健康未來

畢業生參展作品︰Chris Lo, Johnson Chong, Marcus Yeung, Rain Ko, Tiger Chung, Viony Oktavia

逾20個兼讀制課程 靈活進修持續提升職場競爭力

已投身職場的朋友想持續提升競爭力?SHAPE提供超過20個兼讀制銜接學士學位課程,涵蓋商業、幼兒、長者及社會服務、工程及資訊科技等多個領域,助你靈活平衡工作與進修,實現個人及職業發展目標。

SHAPE的兼讀制銜接學士學位課程設計貼合市場需求,大部分課程更合資格申請政府「持續進修基金」(CEF)及「擴展的免入息審查貸款計劃」(ENLS),讓課程費用更具彈性,輕鬆進修無負擔。

畢業生何科展認為SHAPE課程讓他在繁忙工作中,快速獲取國際認可學歷,提升專業知識和技能。何科展修讀工料測量兼讀制課程,現於大型地產發展公司從事相關工作。他表示:「SHAPE的銜接學士學位課程正合我心意,只需一年半時間便能完成,學費相宜,且獲得英國皇家特許測量師學會(RICS)認可,對我的職業發展非常有幫助。課程由SHAPE與英國中央蘭開夏大學合辦,大學講師親臨本地授課,即使在香港修讀,也能體驗到英式教學,拓闊視野,讓我獲益良多。」

探索更多:https://www.shape.edu.hk/course/search?study_mode=PT

畢業後深造機會多 獎學金助達成升學夢想

完成銜接學士課程後,SHAPE的畢業生可選擇繼續進修,升讀本地或海外的碩士課程。為了鼓勵學生追求更高的學術成就,SHAPE的畢業生可申請多個獎學金計劃,包括:賀維雅基金會獎學金及尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金,資助畢業生赴海外攻讀碩士課程,助他們實現國際深造的夢想。

畢業生於海外升讀碩士課程例子

3月8日網上課程資訊日

為了讓有興趣的學生深入了解課程內容及升學安排,SHAPE將於2025年3月8日 (六) 舉辦網上課程資訊日。屆時,課程主任將詳細介紹各專業課程的內容,並即時回答學生有關升學、學費資助及課程的問題。

資訊日將於MS Teams舉行,方便學生在家中輕鬆參與。

立即登記參加網上課程資訊日,為自己的升學計劃打下堅實基礎!

網上課程資訊日

日期:2025年3月8日 (六)

詳情及報名:https://bit.ly/4i4COw7

*有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情,包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等,請瀏覽 www.shape.edu.hk 內的個別課程網頁。

