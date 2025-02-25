教育燃新｜重新設計成續表　回應世界之變

撰文者﹕石嘉俊 Marco Shek（教育燃新執行總監）



你還記得小時候的成績表是怎樣的嗎？在標準化的評估制度中，成績表呈現的大同小異，羅列各科分數，考試排名及一句老師評語。在我的印象中，每年的描述都差不多：「天資聰穎，口齒伶俐。」但卻甚少反映我其他能力的表現，如我有沒有創新思維？能否與人合作？



教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

產業轉型 未來技能當道

未來就業市場急速轉型，從綠色金融到人工智能，各行各業日益重視溝通、協作、創意思維等 21 世紀共通能力，不再只看分數。要如何衝破「一紙分數」的思維？一套能培養並呈現多元技能的新評估模式，正是創新之關鍵。

21 世紀共通能力：從理論走進香港課堂

過去一年多，教育燃新與國際機構 Skills Builder Partnership 攜手合作，將其通用技能框架 （Universal Framework） 引入香港，並與 7 間資助中小學共同探索如何把八大未來必備技能，如說話、聆聽能力、創意思維、解難能力等，融入課程和校本活動。此框架以 16 級分級兼清晰描述，如此有系統的設計，讓老師和學生都有一套「共同語言」──學生能夠如打機過關般，明白自己所處的分級及前進方向，老師也能針對給予相應的回饋和支持。

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天主教慈幼會伍少梅中學作為全港第一間嘗試實踐該框架的中學，把技能培育內容與學科扣連（中文及設計與科技科），其實踐令團隊獲得肯定，得到Skills Builder的銅章，與世界各地學校共同推動未來技能的培育。本學年更從原先試行的四項技能擴展至八項，並由當初一個級別的學生推廣至全校層面。在課堂、課外活動以及學生發展計劃中加入這些技能元素，讓學生「邊做邊試、邊學邊改」。這不僅讓師生之間有更多互動，也讓學生能更靈活地發揮自身所長。

重新設計成續表：從「成績」到「成長」

在傳統成績表之外，學校在上一學年開始特別加入一份「共通能力報告」作為附件，透過「師評+自評」雙向回饋，讓學生努力不再侷限於考試分數。這份報告不單協助老師掌握學生的能力，也讓家長與學生看見「分數」和「成長」，更能啟發面對未來挑戰的自信。

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重新定義成功

成績表不是為呈現考試的分數，應是全人發展工具。今天不同學校的嘗試是一種更全面、更靈活的評估方式的開始。我的姪兒今年2歲多，我希望他在未來收到的成績表是「成長型」的，不只呈現分數和不足，而是能告訴我們他的共通和整體能力：噢！原來他不怕醜，說話好叻，又懂得聆聽別人，更能與人協作共同解決問題！期待更多元的評估促進他的成長。

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。