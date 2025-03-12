教育燃新｜科技令多元評估不再是空談

撰文者﹕石嘉俊 Marco Shek（教育燃新執行總監）



最近看了《看我今天怎麼說》，當中一幕老師禁止聾生打手語，硬要主角用口語表達，令我十分揪心。不同能力的人若以同一標準被衡量，必定有人「失敗」。但學習的初心真的是這樣嗎？如何讓評估更能反映學生的多元能力及能動性（agency），令師生建立正面互動關係？



上篇文章探討了「重新設計成續表」的重要性；然而要真正落實理念，須借助工具推動評估革新，把「只評分」轉化成「反思」的契機。教育燃新與新加坡教育科技公司 HoloTracker 合作，在香港幾間中學透過人工智能（AI）及即時觀察平台，建立「實時紀錄 → AI 分析/整合 → 個人化回饋」的循環。老師可在課堂或活動時，用手機快速記錄學生的各種技能表現，經系統整合後，清楚地描繪他們在合作、解難、創意思維等的進展。

Holotracker 平台（教育燃新提供）

即時觀察：讓學習歷程「看得見」

新加坡的部分學校透過 HoloTracker 追蹤團隊合作能力。當老師看到學生在討論中積極參與、善於傾聽或提出創意想法時，會即時記錄。系統依既定指標生成具體回饋，使老師和家長更全面掌握孩子的長處與需求，並與學生共同定下目標，著眼於學習歷程的成長。

以學生為中心的 Learner’s Profile

近年也有香港的學校嘗試用電子作品集（E-portfolio），但該如何以此真正落實「自主學習」？最近，我們認識了英國機構 Rethinking Assessment 的 Learner’s Profile，鼓勵學習者主導，讓學生主動整理、反思並呈現整個學習歷程，而非被動接受評量。學生會收集多元作品、明確定立學習目標、評估進展，體現「我如何學、又學到什麼」。這正回應我們團隊所想，「作品集」不是只由家長或老師堆砌的portfolio，而是串連自省與全人成長歷程。

Rethinking Assessment Learner's Profile 範本（教育燃新提供）

進展性評估 培養自主性

這評估工具的核心，正是培養學生的能動性，跟傳統考試常忽略孩子的努力與成長可以互補，而即時、客觀、明確的回饋能讓學生與老師持續調整方向，發展自主學習與反思。唯有孩子真正看見並對自己的能力有信心，才能在未來之路走得更遠、更穩。

世界在變，重塑評估是未來學習的重要一環，需要學校、老師和家長之間的默契。科技只是工具，關鍵在於我們是否尊重多元發展，在「分數」與「自主和自省學習」之間找出平衡，讓學生成為學習的主人翁！

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。