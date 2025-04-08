教育燃新｜把Oracy (口語和演說能力)放在軟實力的最高優次

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）



在眾多僱主眼中，僱員的口語能力，能夠清晰表達和分析，並與人有效溝通，是他們最欣賞的頭號技能，沒有之一。



可是，在眾多教學研究中，課室皆由老師主導，老師滔滔不斷的說話，平均佔課堂九成時間，而學生每堂只有機會講幾粒字。學者建議，若要學生鍛鍊表達和思考能力，就要把課堂還給學生，多作小組討論，老師講話的時間最好不多於20-30%。

去年一群香港教師於英國參加一場關於Oracy的工作坊。（教育燃新提供）

另一項數據是，在社經地位較低的社區，孩子「輸在起跑線」的主因，是口語能力比其他孩子差。由出生至3歲的幼兒階段，是「看不見」的學習，幼兒每分鐘都對外在世界感到好奇，學習辨別聲音和臉容，好想吸收資訊，更會自然模仿。弱勢孩子每天在侷促的小空間，父母又忙，接收到的外界刺激和養分有限，影響其語言發展，日後或有自信問題和講說話的焦慮。

香港的教育重視紙筆考試，DSE 中文科口試自2020年起因疫情取消。疫後教育局修訂課程，導致考評局從此取消中文科口試 (英文科仍有)。不爭的事實是，在香港的催谷學習文化中，重視口語能力的老師寥寥可數，大部分會認為在「聽說讀寫」中，最「冇用」或者不用教的，就是說話能力。

Oracy 框架。（網上截圖）

Oracy是「學習說話」和「通過說話學習」的課程，目標是提高學生有效溝通的能力。在英國的School 21中學，校長找專家制訂「口語框架」，令所有科目的教師在每課都使用口語策略進行教學，為孩子創造說話和傾聽的機會，並相信閱讀、寫作及口語同樣重要。

那加入口語訓練的課室是怎樣的呢？正如前述，老師不會「霸咪」，他用5分鐘解釋該堂的學習目標後，學生就分組討論，先是兩人一組；跟著變四人，兩位新加入的同學會不斷發問 (例如，為何你會有這樣的想法？What if - 如果你這樣想，答案會有所不同嗎？) 老師在下一課可建議小組辯論，一組四人，正反各二，其他傾聽者就提出反饋。討論的議題也可繼續延伸，同學要提出不同的解決方案，在小組進行腦震盪，最後站起來做一分鐘的演示（這是創業者最需要的能力）。

School 21主責Oracy的老師分享。（教育燃新提供）

在School 21的中三，口語是專修課程，老師創造了「燃點領導力」的全級學習，讓學生透過訪問、分析，建立觀點，在全校學生面前向管理層作出創新提案，就校園的各種問題提出改善方案。學生以其演說技巧說服校長和老師，聽下去都覺得精采。期待香港的中學都願意實驗這種提升口語能力的教學法！

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。