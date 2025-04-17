教育燃新｜生涯探索：讓青年有份

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

近期受到熱烈討論的影視劇集《混沌少年時 Adolescence》，看過的人都不禁說一句，原來我不知道青年人在想什麼。而另一本年頭新出的著作，突破機構出版的《為何我們無法成為理想中的大人》青年報告書，亦引起很多討論，這一代的青年所面對的，比我們想像到的更困難。



理想中的大人是怎樣的呢？這個問題似乎簡單，但值得我們深思。

青年的困境與需求

時代不同，青年在成長階段面臨的矛盾和困難也不一樣，儘管他們看似擁有更多機會和資源，但仍感到迷惘和不滿足。在學業和職場上取得成就後，青年人對未來仍持續感到不確定。這種現象提醒我們，單純的成就不再足以定義成功。我們需要思考當代青年人的需要，大人又如何與年青人同行？

FEiA項目經驗交流會，（左起）石嘉俊、趙永佳教授、楊惠婷女士 、黃英琦女士。（教育燃新提供）

回顧我自己的成長經歷，我非常幸運地在中學時期有許多「持分」的經驗。我曾參與學生會，與同學籌劃音樂劇，擔任社團和制服團體的領袖，非常多姿多采的學校生活。幽默的說，當時的老師可能「放棄」了我的學業成績，但正是這些經歷使我與老師共創、與同學共議，最終成就了今天的我。

價值導向的生涯探索教育

以青年為中心，讓他們參與、共學並共同探索未來的可能性是我們對教育的想像。這不僅僅是讓青年人成為被教育的對象，更是把他們視作參與、探索和成長的持分者。

這種成長模式實際上是一種生涯探索——不僅僅是關於職涯發展，更是關於提供空間、同理和支持青年人慢慢探索，培養他們應對未知未來的能力，包括自我認識、共通能力、自信心和能動力（Agency）。

這也是我們過去幾年與陳廷驊基金會共同起動的項目 Future Education in Action (FEiA) 的理念。項目第一階段與樂善堂余近卿中學（余中）及香港兆基創意書院（創意書院）協作，透過培訓讓兩校教師嘗試跨領域、學科、界別協作，共建創新項目 。

FEiA學習報告（教育燃新提供）

教育是「共同成長」的過程

在FEiA的計劃中，教師花了大部分時間了解學生需要，促進教師的內在轉化，再實驗校本創新，如以下實踐（並不限於此）：

聯課活動更新：余中迎曦學院課程更新，加入價值觀及共通能力建立元素，按學生興趣結合老師專長，豐富學習設計

校友導師計劃：善用創意書院校友網絡，引入行內資源及經驗，拓闊學生對自身與行業未來的想像

造夢獎學金：回應疫情未能實體上課，兩所學校均以靈活的方式鼓勵學生按興趣在家自學

這些創新實驗都在嘗試打破科組之別、留白並營造環境來孕育青年的能動性。

這些過程中，最珍貴的是參與老師的自省與轉化。他們在參與 FEiA工作坊後，其中一間學校的老師當再次面對同學的「犯錯」，如遲到、上堂睡覺等，可能不會先責罵，而是會輕輕改變做法，選擇多問一句：「為甚麼？」

時代變了，若果大人們願意放低身段，多一點傾聽與同理，並跟青年人共同探索，或許能成就青年成為他們理想中的大人。

註：想了解更多 Future Education in Education ，亦可細閱學習報告：https://bit.ly/3MVEF9l

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。

由教育燃新製作，香港大學榮休教授程介明教授與教育燃新主席黃英琦女士Ada聯乘的 Podcast 《世界變了，教育應如何變？》已可於Spotify及iTunes收聽：https://bit.ly/3GgkXV3