教育燃新｜把未來學校建於當下：從教師領導到創新

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

在這個瞬息萬變的時代，我們常強調為未來培養人才，卻忽略了教育的核心推動者——老師。教育燃新一直視自己為教育創新的橋樑，每年帶領香港的校長和老師走訪不同地方，從荷蘭到芬蘭、英國到內地，親身感受世界各地教育的多元實踐，從不同文化和場域中汲取靈感，再將其轉化成香港學校的可行實踐。



剛過去的復活節假期，我們選擇將目光放在內地，聯繫了夥伴 — 新教育實驗，見證創新教育如何在內地學校中生根發芽。

從內地學校汲取靈感：未來學校的多元實驗

新教育實驗 始於2000年朱永新教授出版的《我的教育理想》一書，以教師成長為起點，以營造書香校園等「十大行動」和相關課程為路徑，以幫助新教育共同體成員「過一種幸福完整的教育生活」為目標，進行了20多年的田野實踐探索。

一行十多位香港的創新校長、主任和老師到訪了蘇州和杭州的四所新教育學校。我們與當地校長、老師面對面交流，觀察他們如何在體制內求變，在傳統中尋找創新的出路。這次行程收穫甚豐！

州新教育學校。（教育燃新提供）

在這些學校中，我們看到了「未來」導向的各種教育實踐：

人工智能的應用：每所學校正積極探索如何在教學中融入人工智能。我們看到老師在應用如「豆包」等的人工智能體，讓課堂內不只一位老師，讓同學能與人工智能互動。

家校合育：在蘇州一所約二千多名學生的學校中，校方為家長編寫了課程，設立「家長共學社群」，鼓勵家長定期參與討論，共議，辦不同活動影響更大的家長群。另一所學校甚至推出了「文創日曆」，每日推送一個育兒小貼士，促進家校在育人理念上的一致性。

教師領導力：建構未來學校的核心力量

然而，讓我印象最深的，並不只是這些具體的創新項目，而是那些身處教育現場、腳踏實地的教育領航者。內地不少校長和教師在標準化的考試制度下，依然充滿行動力，致力創造一個讓每位孩子都能被看見的環境。我們深受啟發。

在我看來，一位真正具備教育領導力的老師，不僅需要擁有專業知識和教學技巧，更需要具備幾個關鍵質素：能夠前瞻 (Foresightful) 性地察覺社會變遷，預見未來所需的學習模式；在變動環境下保持靈活應對的適應力 (Adaptable)；有承擔 (Committed)，同時懂得與不同持份者協作 (Collaborative)；並且以同理心 (Empathatic) 出發，設身處地理解學生需要；最後，更要擁有創業家般的精神 (Entrepreneurial) ，勇於試驗新方法，尋找突破。

而這些質素，無論在內地或香港，我們都能見到。香港的教育現場，同樣充滿了這樣一群堅持不懈的教育創新者。他們用心實驗不同教學法或創新課程，不論是可持續發展教育，還是開拓與創新精神教育，這些探索都是他們以行動示範，詮釋了教育領導力的多元樣貌。

相信種子，相信歲月

教育創新從來不是一蹴而就，而是點滴積累、逐步實踐的成果。香港和內地的教育者都在各自的場域中，努力探索適合學生，並回應未來的學習模式。教師為教育改革的核心力量，必須被賦能更多的專業自主和領導空間，讓他們在實踐中不斷成長，為下一代創造多元而充滿希望的未來學校。

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。