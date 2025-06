明愛社區書院｜應用教育文憑 - 學警預備訓練｜首屆學員全體畢業

明愛社區書院(CICE)與香港警察學院於去年1月簽訂合作備忘錄,自2024/25學年起合辦「應用教育文憑DAE—學警預備訓練」課程(Police Cadet Training),為有志投身警隊人士提供實務知識和入職警隊準備訓練。而明愛CICE首屆學員已100%順利畢業,本月5月3日警察學院舉行結業會操當天,更獲新任警務處處長周一鳴先生親臨檢閱。



明愛DAE學警預備全日制課程為期1年,合共600學時。入讀明愛DAE學警課程的學生將被分成兩批,分別於警察學院及明愛CICE分校修讀指定3科選修科目(香港警隊實務、警隊入職準備及體能建立及思維啟發)。DAE同學一旦通過警察招募組的遴選,將被安排在黃竹坑「警察學院基礎訓練學校」由警校教官親自教授及訓練;其餘同學則會由資深教官蘇金鵬榮休警司,親自在明愛CICE分校教授該3科選修科目。

成功修畢明愛DAE 應用教育文憑課程之學生可獲得相當於DSE 5科第2級資歷(包括中、英文科),即符合投考警員的學歷要求。同時學員有機會深入了解警隊多元化的工種,更會參與一系列個人發展及歷奇活動,建立正向思維,了解自己、團隊以及警隊的角色。

警隊會在「學警預備訓練」課程期間,同時為學員進行警員入職遴選程序,通過遴選程序並成功修畢課程之同學,最快可於明年(2026年)7月入班,進入警察學院接受27週「學警基礎訓練」正式成為警員。

明愛社區書院DAE學警課程收生熱烈 比去年上升四成 有望加開班數

明愛社區書院CICE已有十多年提供優質紀律部隊相關課程的辦學經驗,且學費為7間提供DAE應用教育文憑院校中相較低廉的$40,900。因此,每年均吸引大批學生報讀。明愛DAE第一階段收生反應熱烈,截止五月中,明愛DAE學警課程報讀人數已較去年同期上升達四成,表現理想,有望新學年將加開班數。

「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」課程,適合下列條件人士報讀:

1. 有志加入警隊的 : 中六離校生 或 年滿21歲或以上人士

2. 入職警隊必須為香港永久性居民

• 警隊會透過面試、心理評估、品格審查及體格檢驗甄選合適的學員。

• 第二輪報名將於2025年8月8日(星期五)截止

• 課程將於2025年9月隨即開展

如欲報讀「明愛社區書院」、「警察學院」與「警察招募組」合辦的全日制「應用教育文憑 - 學警預備訓練」課程,請於課程網頁登記

警察學院教官 讚學員具鬥志及決心

警察學院「學警預備訓練」總教官王得財總督察表示,DAE學警預備課程對明愛學員投考警隊,無論是體能和心理均具優勢;他更讚揚明愛首屆DAE學員充滿鬥志、決心和全程投入,對他們將來順利完成警校27週的訓練有極大信心。明愛學警預備DAE首屆學員林新豪亦指,課程使他對將來投入警隊,有更清晰的事業發展方向。

明愛多元支援 助學員投身警隊

明愛社區書院副校長王文偉博士指出,CICE全力支援這批DAE學警預備課程同學,不但會安排學員加入「警隊學長計劃」(PMP)以參加警隊的夏令營、實習計劃、大型事故演習等親身體驗活動,亦會安排各警察部門參觀活動、警隊招募講座,明愛更特別提供「警隊投考特訓及面試工作坊」等全面支援;他透露過往CICE學員亦多次榮獲香港警察學院的「銀笛獎」及學業成績優異證書,成績驕人,期待學員能展現對警隊工作嘅熱誠和專業,為服務社會出一分力。

明愛升學一條龍 方大新課程 助畢業生於警隊內晉升

聖方濟各大學(方大)署理校長盧鐵榮教授表示,方大新開設的「犯罪及安保科學高級文憑/ (榮譽)學士」將於今年9月首年開辦,歡迎明愛DAE學警預備課程學生透過「明愛升學一條龍」,無縫銜接升讀方大的「犯罪及安保科學高級文憑」及「犯罪及安保科學(榮譽)學士」課程,讓學生獲取更高學歷,有利於將來警隊內晉升為督察職級,或者選擇於執法機構、國家安全、金融監管和私營部門中擔任要職。

開設太子職專教育中心 回應社會需求

明愛社區書院校長熊志忠先生表示,明愛社區書院作為香港其中一間最大規模的教育機構,擁有超過60年開辦不同專上及職專課程的經驗。為回應社區對持續進修的龐大需求,CICE將於今年9月開設全新的太子職專教育中心,選址位處九龍核心地段,連同港九新界各區現共9間分校,盼可容納與日俱增的學生,尤其便利在職人士公餘時間積極進修,展望明愛社區書院日後繼續引領社會「終身學習」的潮流。

有興趣報讀「應用教育文憑:學警預備訓練」課程的同學,可瀏覽課程網站了解更多詳情,或通過WhatsApp或電話查詢。

立即click入明愛CICE網頁了解更多:

課程資訊及報名方法:https://www.cice.edu.hk/dae/tc/fulltime.aspx

WhatsApp查詢:https://bit.ly/4kdUAOZ

電話查詢:7074 4233

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

Diploma of Applied Education is recognized under the Qualifications Framework

資歷級別︰3

資歷名冊登記號碼︰22/000866/L3

登記有效日期︰01/01/2023 至 31/08/2026

學校註冊編號:588873

(資料及相片由客戶提供)