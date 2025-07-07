《戲育人生・匯夢成真》– 萬鈞匯知中學

萬鈞匯知中學一直堅持「人人可教，皆可成材」的辦學理念，致力為每一個學生提供優質教育。當中戲劇教育為必不可少的部分，將戲劇教育納入常規課程，並由專科戲劇老師任教，由淺入深地帶領學生進入戲劇世界。



除了課堂外，學校亦於課後時間提供不同機會讓學生參與跟戲劇相關的體驗，包括：戲劇學會、English Drama Club、後台管理小組等，務求令學生無論在台前幕後，或是中英雙語的發展上都有所涉獵。當中，戲劇學會每年均獲得不少專業獎項，足見學校培養了不少戲劇界的明日之星。

圖左起為Vicky、黎軒宇老師及陳聿望老師。

師生同行 孕育演藝夢

現為香港電台第二台《晨光第一線》主持的校友—林泳怡（Vicky），曾是萬鈞匯知戲劇學會的活躍分子，在學期間也曾獲得傑出編劇獎及傑出演員獎等殊榮。Vicky 於高中時入讀萬鈞匯知中學，並於2013年畢業。她透露自小接觸戲劇演藝，中四時更認識了她的啟蒙老師，令她以考入香港演藝學院為志向，惟原學校未有相關資源，故獲原校老師轉介而認識萬鈞匯知中學。

相隔多年，Vicky再次回到母校團聚，與萬鈞匯知中學戲劇老師—黎軒宇(黎Sir)及同為戲劇學會前成員的師弟—陳聿望老師聚首一堂。黎Sir大讚Vicky 當年是學會成員中的翹楚，具舞台魅力；陳老師亦憶述當年以師姐Vicky為學習榜樣，變得更積極主動。面對現時戲劇學會的師弟妹，Vicky樂於分享心得，既以自身經歷鼓勵他們堅守理想，又提點師弟妹想得到更多機會便要不怕付出，做足事前功夫。

Vicky提到萬鈞匯知重視戲劇教育，與傳統學校不同，學校提供較大的自由度鼓勵學生「追夢」，師生關係亦師亦友，陪伴學生成長。因此，她希望把這份「陪伴」延續下去。

大家經常能在香港電台節目見到Vicky的身影，她亦有參演舞台劇。圖右為小城風光劇照

談及學校的關愛文化，Vicky不禁分享起一件令她印象深刻的往事：「在戲劇學會中，不是你一定要很優秀才能（在劇中）擔當一個角色，我們（當時參加戲劇節演出）其中有一位主角的視力不太好，他排位的時候也有一定難度，但Miss Lau(當時戲劇學會負責老師之一)仍會給予他機會，當下令我有感戲劇的可能性就是那麼大！」戲劇學會成員及師生之間的互助互愛令Vicky尤其感動。她認為母校的戲劇教育令她提升了協作精神，亦加強了同理心，對她畢業後無論擔任舞台劇、電視劇、節目主持、歌唱或幕後等工作均有莫大幫助。她表示如沒有入讀母校，她依然會踏足演藝界，但就未必能在中學時期便開闊眼界，可以說，入讀萬鈞匯知是她人生的一大轉變。

戲劇人生 活出真我

任教戲劇多年的黎Sir 認為戲劇教育有助學生發現自己真實的一面，如：本年戲劇節的演出《矛盾只因》，在結尾部分有一個環節讓學生藉著獨白抒發與家人相處的感受，令學生從演繹當中覺察自己的內心世界。此外，他指學生參與戲劇時，把注意力放在當下，故即使平日專注力不足、自信心較弱的學生也能表現得認真、積極。目睹學生在當中的轉變，黎Sir亦愈加投入到教學之中。他分享：「戲劇是以生命影響生命的藝術，演員藉自己的演繹感染觀眾，與電視等媒體不同，講求「同呼同吸」的臨場感。」，又寄言：「戲劇講求「真」，台上投入情感的真摯，台下與團隊合作的真誠，希望學生藉戲劇課堂把這份「真」承傳下去。」

學生鄒卓翹(左) 與鄒卓琳(右)參與學校戲劇節的劇照。

說起本年的演出，戲劇學會成員卓琳和卓翹兩姊妹分享了一段令她們印象深刻的情節，表示這場戲既是劇情，同時也真實反映她們的姊妹情，令他們在對戲中更投入，增進了彼此的關係。妹妹卓翹認為戲劇令內向的她更大膽，以往小學曾參與粵劇演出，卻因緊張不適而上不了台；現在經歷一年訓練的她，於中學的第一次演出已游刃有餘。

透過戲劇教育實踐「活的教育」，學校希望為學生提供不同的機會，增強學生的自信心，成就學生的人生舞台。

萬鈞匯知中學常規戲劇課程內容︰

學校於近年香港學校戲劇節榮獲多個特色獎項

（資料及相片由客戶提供）