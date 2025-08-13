教育燃新｜殺校壓力下，明日的老師如何培育未來的一代？

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

近年，「殺校潮」與「超額教師」頻繁登上香港教育新聞——學生人數下跌、中一開班線調高、部分學校縮班甚至停辦，老師面對編制重組的不確定前景。這些看似是人口下降的直接結果，背後卻折射出教育系統在應對社會急速轉變時的壓力與挑戰。



在討論學校能否「撐下去」的同時，我們也應該問——在這個瞬息萬變的時代，我們需要怎樣的老師，去承擔教育的未來？

今年 5 月，經濟合作與發展組織（OECD）推出了 《Teaching Compass》，為 21 世紀的教師提供一個面向未來、全面的藍圖。報告指出，若要實現 《Learning Compass 2030》 所描繪的未來教育願景，教師同樣必須具備以下三大關鍵要素：

能動力與自主（Teacher Agency & Autonomy）

教師能動力，指的是推動教育改變的能力感。社會需要相信老師的專業判斷和行動，以影響學生學習及課程發展，並透過教師與學生、家長及跨界夥伴合作，共同推動創新。

領導課程變革的能力（Competencies to Lead Curriculum Change）

這不只是「教得好」那麼簡單，而是將知識、技能、態度與價值觀融會貫通，帶領課程應對現實世界的挑戰。除了精通學科內容，還要掌握批判思維、協作、數碼應用等能力，並以同理心與成長型思維，引導學生將所學應用於真實世界。

教師幸福感（Well-being）

幸福感是長期投入教育的燃料，結合身體健康、心理滿足與情感支持。它包括合理工時、安全環境、專業成長機會，以及與同事和學生的互信關係。高幸福感讓教師有能力持續創新與保持熱情，反之則容易陷入倦怠與流失。

《Teaching Compass》所描繪的特質。（教育燃新提供）

事實上，《Teaching Compass》所描繪的特質，在香港已有不少教師社群付諸實踐。過去十年，教育燃新透過不同計劃——如「賽馬會教師創新力量」、「燃·續—可持續發展教育校本課程計劃」等——培育回應未來具創新領導力的教師。

我們以「向內觀、往外看、再實驗」為方法：

向內觀﹕組織教師社群回到初心，互相支持、確立專業定位；

往外看﹕掌握社會發展趨勢，組織跨地域交流，從內地、英國、荷蘭、芬蘭等地的教育實踐汲取靈感；

再實驗﹕給予教師自主空間，結合學生及學校需要，設計校本創新項目，再引入跨界資源，讓構想真正「落地」。

OECD 提供了國際視野的羅盤，而香港的老師，早已有人踏上這條路。未來的教育，需要明日的老師。教育燃新將繼續與本地有心有力的教育工作者同行，在變化中建構啟發下一代的教育生態。

註：如想了解本地教師的創新案例，可到「好橋共學空間」：

https://jc-learningcollective.ednovators.org/

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。