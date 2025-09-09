教育燃新｜跨越學系的創新學院

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

最近香港大學成立了創新學院 School of Innovation，首年只收25位學生，並不只看DSE 成績。它不隸屬於任何學院，而是特立獨行，強調解難創新，課程由項目帶動學習 project based learning 。



創新學院如何避開JUPAS的派位演算法，自行設立一套收生標準 (例如學生未報名，已要在升中六的暑假參加一個創業創新夏令營)？其做法能否成為先例？另外，創業和創新型的學生必定充滿創意，但如何確保學術水平？

我對創新學院的成立感到興奮。它重視橫向的融會貫通，並非是垂直、穀倉式 (siloed)的學系。如今，只有跨越才能回應急速變化的世界，培育同學捉緊問題的核心，學習提出方案去實驗和解決，比學科知識更重要。

（教育燃新提供）

這類跨學院的結構在香港並非首次，聽說港大的 Fintech金融科技學院，是商、法和工程學院的融合。然而，大學習慣了山頭主義，融會貫通在實質執行中仍有難度；有時，就算標題是跨科為本，也只是規定同學在不同學系多拿幾個學分，卻未必包括跨科碰撞後的領悟和創新思維的建立。

無論如何，我期待創新學院的發展。未來世界太多複雜議題，需要新生代以解難為學習的基石。我只是擔心，創新學院的本地生或會較少？因為家長同學都會認為創業創新的風險，畢業不會迎來穩定高薪的工作。

在AI時代，大學選科的遊戲弔詭的數十年不變，每屆狀元讀醫或金融，極少會選電腦工程，更少人讀環境相關學系，思考氣侯極端化。同學都清楚大學選科的策略玩法。JUPAS透過程式，按DSE分數，再配對同學的選擇，讓同學跌入不同課程。可惜，有時卻因同學太重視「安全」而錯失了入讀心儀學科，被困在毫無興趣的學系。

聽過許多奇怪例子，明明年青人有志在人工智能領域鑽研，但他選的心儀學系不在首三大，家人於是慫恿：港大排名高，不如報港大社會科學啦？雖說本科生的學習是通才的訓練，但社會學和人工智能，真是兩碼子啊。

世界在超乎想像的變。不出數年，中學生都能自學寫出最好的提示 (prompts)，讓AI幫助學習，換來的卻是師生關係的衝擊，許多大學已思考如何回應，鼓勵學生能動性，並留白讓學生自行設計主修。

是時候討論何謂「有價值」的學位了嗎？我期待更多能拉闊未來視野的課程，它們讓學生擁抱創新、建立韌性的態度和多方面的技能。入大學，是為了看通未來社會的不確定，這種思維，可能是中學生涯規劃最忽視的重點。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。