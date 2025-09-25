都會大學舉辦「世界大學動畫獎」頒獎典禮　匯集全球動畫新人

由都會大學舉辦的「世界大學動畫獎」頒獎典禮於9月16日在西九文化區自由空間舉行，從96個國家及地區約千份參賽作品當中，選出兼具卓越藝術見識、動畫技術與原創性的佳作。頒獎典禮設有七個獎項，並邀請了藝人古天樂與校長林群聲一同頒發「最高榮譽大獎」。



來自法國Gobelins Paris的得獎者Sofiia Chuikovska（右二）, Loïck du Plessis d'Argentré, Lina Han , He Simin, Huang Jiaxin, Maud Le Bras（左二）及Shu Bingqing，憑作品《The Shyness of Trees》獲得「最高榮譽大獎」，並從特別嘉賓古天樂（右一）和都大校長林群聲（左一）手上接過奬項。（都大提供）

其中一位決賽評審Mark Jones表示，入圍作品都表現出獨到的原創性及精湛動畫技術，為全球動畫界灌注生命力，認為動畫獎不僅引發年輕創作者的潛力，更突顯創意產業的無限可能。

校長林群聲致辭時表示，「世界大學動畫獎」重視當中體現的聯繫、創新和無限想像，並表明都大會加強與各院校的合作，共同推進動畫及創意藝術的發展。校董會主席黃天祥指，「世界大學動畫獎」見證動畫界新人的非凡表現，為全球年輕動畫創作者建立了平台，促進他們與業界一同探索動畫創意產業的可能性。

本次動畫獎集合全球動畫界的創作新人，表現動畫藝術的多元面向與創意潛力。「世界大學動畫獎」籌委會主席、都大人文社會科學院人文學講座教授文潔華表示，動畫獎成功為都大開展了新的方向，並確立本地與國際動畫交流的重要基礎，進一步穩固香港於全球動畫藝術與教育領域的地位。