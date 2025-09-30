教育燃新｜開拓與創新精神：從政策到校園深耕

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

《2025 年施政報告》再次將「開拓與創新精神」點題，成為學與教的核心方向。《中學教育課程指引（分冊二）》亦列明，各中學需將此精神系統化融入發展計劃與課程。教育局強調，這並非單純等同「創業」，而是要讓學生在知識、共通能力、價值觀與態度上全面裝備，從而在不同崗位上能夠承擔風險、協作解難、把握機遇。



（教育燃新提供）

不過，從政策文本到校園落地，往往存在落差。學生要如何在真實學習中體驗「創新」？教師又如何在日常教學中引導？這些問題，正是 教育燃新過去五年專注的探索。

第一階段，我們嘗試與幾所中學及 HKU SPACE 合作，把創新精神教育轉化為課程內容，並成功發展為高中應用學習（Applied Learning），讓學生在系統化學習歷程中培養創新能力。這一步，為「開拓與創新精神」奠定了一定的認受性。

到現階段，我們進一步走進三所背景迥異的中學——有直資學校、津校，以及支援不同學習需要及非華語生的學校。透過長達兩年半的教師賦能，我們與教師攜手設計跨學科課堂，引入企業與 NGO 資源，支持學生在不同場景中實踐創意思維，並相信創新精神教育其實並非「只屬於某類學校」，而是每一種校情都能找到切入點。

放眼未來，香港的城市發展面對綠色轉型、數字化及產業多元化，人才需求不再只看分數，而是看能否展現溝通、協作、創意思維與解難等共通能力。這些能力，正好與「開拓與創新精神」互相呼應。換言之，培育具備創新精神的青年，不單是教育課題，更是香港能否持續發展的關鍵。

教育燃新的實踐經驗顯示，推動創新精神需要三方面：一是跨學科學習設計，把創意思維與可持續發展、文化、社區等真實議題連結，而在項目式學習 (PBL) 中，容許學生有試錯和反思的機會；二是建立教師專業社群，讓老師成為學生探索的引路人；三是跨界連結，把企業、NGO、文化機構帶進校園，讓學習與社會現實接軌。

「開拓與創新精神」不是口號，而要透過課堂、項目為本學習歷程去孕育。過去五年的研發和與學校的合作只是起點。我們希望未來有更多學校、教師與社會各界一同參與，讓香港下一代真正具備迎向不確定性的勇氣與能力。

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）現正於香港大學修讀教育博士，此前獲全額獎學金到新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。