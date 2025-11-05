教育燃新｜在「預製菜」模式中把「開拓與創新」嵌入時間表

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

同事石嘉俊早前寫了「開拓與創新精神」的重要性。開拓與創新不只關乎創業，它包括建立韌力、願意嘗試、並屢敗屢試，是一種承擔風險、堅毅不屈的精神和態度，在人生的任何崗位都需要。然而，「態度」在每天的學習時間表內如何出現？開拓與創新，又真能教嗎？



同學在課堂內學習開拓與創新精神。（教育燃新提供）

中學生的時間表排得密密麻麻，在香港讀書講求速度，師生都認同要在有限的時間學習最多。每天7堂之後還有課外活動和補習，回家後繼續做功課至深夜。時間永遠不夠，老師開始把課堂標準化，同學每天接收很多工作紙，內容範圍評核框架一目了然，最近聽人以「預制菜」來形容這狀況，有點黯然，但又不是完全錯，每天的營營役役缺少詰問和思考，也甚少機會反思 WHY：為何要讀這些呢？

世界瞬間萬變，近年的教育創新集中在「把學習還給學生」，讓學生有好奇心、有動機的主動學習，而老師反可退後一步。既然開拓與創新不是DSE考試科目，究竟應如何學和評估？

很多學校以比賽作為平台。香港不缺乏比賽：數學和科學的比賽、創業比賽、大灣區 STEAM比賽，還有發明大賽、創新大獎等。學校樂意參與，選拔同學培訓，為校增光。

我不是反對比賽，只想問：沒有被選中的同學，有機會磨練開拓與創新精神嗎？幾十年前，我們的長輩為了生活，天生就需要很強的適應和抗逆力，找不到工作就創業，由細做起。今天，除了真實創業，同學可有什麼途徑？

教育局強調，「開拓與創新」是要讓學生在知識、共通能力和價值觀與態度上全面裝備。我多年來推動創新能力培訓，就在這裡建議幾個想法？首先，老師可以把開拓與創新融入不同科目，令其「無形也有形」。在上課時間表中，若有跨科和主題學習，可培育橫向思維和解難能力，讓年青人融會貫通，從分散的「點」看到問題癥結，並能連成「線」，尋找新答案。

教師在校內推行開拓與創新校本課程。（教育燃新提供）

其二，可在語文科加強表達和講話技巧。香港學生能讀能背，口語能力未必最強，在開拓與創新過程中，最重要的是向陌生人精練的介紹創新提案，同學要提升演說技巧，說服觀眾。

最後，也可在校本課程中加入微型社會創業，學習創意思維的流程，建立同學的同理心，觀察社區痛點，再學習疏理問題根源，然後實驗幾個意念和雛型，與伙伴協作解難。不少學校已在嘗試這樣的創新，這是共通能力的發展，也是好的公民和價值教育。

創業與開拓精神是我們的DNA，我相信難不到我們的下一代！

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。