教育燃新｜可持續發展教育：裝備孩子回應未來世界

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

知名戶外品牌聯合煙火藝術家在喜馬拉雅「炸山」、遊客節假日逼爆橋咀島更肆意踩踏珊瑚⋯⋯ 這些近期報導都展現出，個人的行為極易為生態環境帶來不可逆轉的損傷，亦更加突顯教育對於可持續發展的重要角色。不單是聯合國《2030 可持續發展目標》(SDGs)，可持續發展教育也是近年各國的重點議題。當教育要面對未來時，除了要裝備學生在科技世界中生存，我們更要思考如何讓下一代擁有能動力（agency），去回應氣候與社會挑戰。



就我們調研和觀察所得，可持續發展教育（Education for Sustainable Development, ESD）在香港的學校仍屬起步階段。多數情況下，只集中於地理、科學、人文或公民與社會發展等科目；學習活動多為一次性體驗；而真正能長期接觸相關學習的，往往只是少數學生。老師們也常覺得：想教，但不知從何入手。

（教育燃新提供）

為回應可持續發展這個全人類共同面對的議題，商界近年積極推動 ESG（永續投資，環境（Environmental）、社會（Social）和治理（Governance）），累積了不少實戰經驗。那學校呢？ 教育燃新一直在思考這個問題：我們如何可以聯動社會各界的資源與智慧，重構學生的學習經驗——讓學習真正連結真實世界？

為了回應這個需要，我們過去一年開展了由太古基金支持的 SPARK「燃。續」— 可持續發展教育校本課程計劃，與六所中小學及七家非政府機構合作，透過跨界協作，將可持續發展教育融入正規課程。讓學生不只「學知識」，而是透過真實議題去連結生活、探索行動，真正帶來價值觀上的改變。

計劃參考英國 XP School 的做法，對照教育局的課程標準來繪製課程地圖（Curriculum Mapping），並以項目式學習（Project-based Learning）為基礎，由教師與 NGO 夥伴共同設計出跨學科課程。透過有系統的教師培訓，老師也先回歸學習者的角色，不單獲得知識與工具，更擁抱跨界協作的價值。其中一位參與計劃的老師分享道：「我以前曾在 NGO 工作，這個計劃讓我第一次以老師身份，體驗到一種創新的 NGO 合作模式。設計跨學科課程的過程中，能夠結合教師與 NGO 的專業，使課程更貼近學生需要，也令整個過程既有意義又充滿樂趣。」

教育燃新認為：可持續發展教育並非遙不可及，也不是額外的負擔。我們從先行學校的實踐中總結了一些「心法」——從學校現況、現有資源和學生需要出發，逐步建立校本的推進策略。這些經驗和工具已整理成《可持續未來，從教室開始：香港教師行動指南》*。

如果你都關心學校如何實踐可持續發展，不妨由閱讀指南開始，找一個切入點、組成一個小團隊，親手試一次。從小步開始，就能看見改變的可能。

*可到教育燃新網站閱覽

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）現正於香港大學修讀教育博士，此前獲全額獎學金到新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。