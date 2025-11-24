教育燃新｜由湯匙餵食至賦能和自主學習

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

自9月開學後，聽到了不少典型故事，離不開家長、老師、孩子在這個複雜的學與教關係中對「學習」的理解。

有家長近乎盲目的迎合催谷式教育，一年級的小朋友補習到晚上8時，仍未能完成功課，孩子一邊哭一邊說「我唔識」。面對默書和測驗，家長嚴陣以待，周末陪孩子在家中加碼操練，但花的時間越多，卻未能迎來高分的結果，整家人齊齊崩潰。



可是，要減少操練，家長又不放心。當有小學開明的認為默書沒有太高的學習成效，該校老師反而期待同學在作文時能把詞彙融會貫通，於是大膽取消默書，加強閱讀課，又利用遊戲認字和串字，發現孩子成績不僅能維持，學習興趣更濃厚。這做法迎來網上的負評，但我會全力支持這學校的創變！

香港學生在校本課程中實踐「做中學」。（教育燃新提供）

虎媽虎爸難服侍，太多活動教學就會說課室秩序混亂，小朋友「學唔到嘢」，有心的happy school被認為是成績差。家長心內視12年學習為一條只向上的直線，唯一指標就是要高分，入讀心儀大學。可是，大家都明白，被催谷的孩子進大學後會迷惘，不適應自主學習環境，失去自信，甚至有情緒問題。

我的困惑是，家長何時才明白，為孩子賦能 (empowerment)，才是其最重要的責任？

一百多年前，美國教育家杜威(John Dewey)提出的 learning by doing和體驗式學習，是我對教育初心。他的理論放進當代框架仍非常有力。杜威認為真正的教育來自經驗，教育的本質是成長，必定要與生活結合，從「做中學」的孩子，才能適應不斷變化的環境。

香港學生在校本課程中實踐「做中學」。（教育燃新提供）

在荷蘭，我參觀過大致跟隨杜威理論的學校，眼見孩子在課程上有選擇，不是放棄語文、數學和科學等「學術」科目，而是把理論和知識融合到「做中學」。當日，香港的老師看到高小學生在設計一艘船，熟練的把木條鋸短，都「O晒嘴」，覺得不可思議。這學生事前要做好研究，要畫圖和計數，你猜這是跨越多少學科的全方位學習？

最近我在社區發展的論述中理解「服務」與「賦能」的分別。「服務」就是社福機構天天在做的，例如為長者提供聯誼或健康活動。但面對高齡社區，互動總不能停留在被動服務的層次，而是要提升長者的自主性和自信心，讓他們掌握生活，成為自己生活的主角。賦能就是尊重其意願，例如讓他們學習護理的知識，並在社區中建立支持的系統。

在考察荷蘭學校 Wings Agora 時，學生展示親手改造的車輛作品。（教育燃新提供）

噢，這套論述不也是自主學習，也非常的杜威呢。原來從小朋友至老朋友都要被賦能，有好奇心和自學，才能主動面對自身和環境的改變，保持韌性。

當我們不再等待有人遞上湯匙餵食，才是「最高境界」，對嗎？這年代千變萬化，你以為這湯匙充滿營養？對不起，可能是「空匙」而已，但習慣了張開口，已感覺不到原來是空匙了，這才是最大的隱憂。

學生在想像學習的未來。（教育燃新提供）

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。