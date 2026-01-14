教育燃新｜當教育談創新，我們在談的是學習，還是形式？

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

如果一項教育創新，並沒有擴闊學生的選擇與聲音，那它充其量只是技術升級，而非真正的改變。



過去十年，世界急劇轉變。科技發展、產業重組、社會結構與價值觀不斷更新，教育自然被期待要「跟得上」。於是，「教育創新」逐漸成為關鍵詞——不論在政策文件、學校發展計劃，還是課堂實踐中，都不難見到「創新」二字。不少學校因應各自背景與需要，嘗試不同創新路徑：引入資訊科技、推動跨學科學習、發展項目式學習。

然而，若我們冷靜回望這段歷程，會發現一個耐人尋味的現象：在創新討論愈來愈熱鬧的同時，「學生學習動機不足」、「學生不夠主動」的聲音卻一直未有消失。這不禁令人反思——問題真的只是出在學生身上嗎？

或許，我們需要重新問一個更根本的問題：我們為何需要教育創新？

很多時候，教育創新被理解為「做了甚麼新事物」——是否用了科技？是否打破學科界線？是否引入新工具？這些問題並非不重要，但它們始終屬於形式層面。若缺乏清晰的方向，創新很容易流於表面，甚至變成一種需要「交代成果」的行政任務。

在我看來，教育創新的核心問題從來不是 What，而是 Why。

我們之所以需要創新，不是因為世界變得更複雜，而是因為學生需要在不確定的世界中，逐步學會主宰自己的學習與選擇。換言之，教育創新的真正目標，是讓學生更能認識自己、建立信心，並為自己塑造一條回應未來的學習與人生路徑。

這正正指向近年愈來愈被重視的一個概念——學生能動性（student agency）。能動性並非抽象的性格特質，而是體現在學生是否擁有作選擇的空間（choices），以及其聲音是否被真正聆聽與納入（voices）。當學生感受到自己的想法能影響學習歷程，學習才有可能由「被要求」轉化為「我願意」。

經濟合作暨發展組織 （OECD） 在《Learning Compass 2030》中亦明確指出，學生能動性是未來教育的重要核心。（教育燃新提供）

經濟合作暨發展組織 （OECD） 在《Learning Compass 2030》中亦明確指出，學生能動性是未來教育的重要核心——學生需要具備能力與意願，積極影響自己的生活，並與他人共同塑造周圍的世界。這並非一蹴而就，而是一種需要在日常學習中被反覆練習的能力。

在這個脈絡下，老師如何設計學習經驗、如何運用科技、如何進行評估，都是學校系統中影響學生能動性的關鍵變數。科技本身並不自動帶來自主；評估若只獎勵標準答案，也難以鼓勵嘗試與承擔。關鍵不在工具，而在我們如何理解學習與成長。

教育燃新走過十年，選擇以「教師賦能」作為工作的核心方向，正是基於這個理解：要推動教育創變，關鍵不只是方法更新，而是持份者——尤其是教師——的思維模式轉化。教師是否被信任為專業判斷者，是否有空間作出決定，將直接影響學生能否在學習中逐步建立能動性。

因此，當我們談教育創新時，其實是在問：學生在學習路上，有沒有機會找到自我，感受到「我有能力影響事情」？ 這不是一句口號，而是一種需要被設計、實踐，並持續更新的學校文化。

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

撰文者姓名及簡介

石嘉俊（Marco）為教育燃新 Ednovators 執行總監，現於香港大學修讀教育博士，研究教育創新如何在不同制度與文化脈絡中落地。他曾獲全額獎學金修讀新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共行政碩士，並具跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫參與歐盟創新社群項目。其工作聚焦教師領導 (teacher leadership)、學生能動性 (student agency)，以及如何透過學校文化創變、學教與評估設計回應不確定的未來。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。