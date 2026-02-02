教育燃新｜該如何讓AI真正和有素養的「入學校」？

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

這陣子，我的群組都不約而同在討論教育局的「智」啟學教撥款。 賽馬會人工智能教育計劃將在2月初舉辦研討會，邀請擅長用AI提升學與教的老師展示案例，核心的環節是與前線老師討論：學校應如何用這筆新的50萬撥款？



除了賽馬會，在未來幾星期，幾所大學、國際學校，甚至科技公司如 Google，也籌備了論壇。資深校長說，IT大公司和各AI平台已設計不同套餐，供學校採購之用。50萬不算多，當下引起的哄動看來比50萬還要大。沸沸騰騰之後，該如何讓 AI真正的「入學校」，在那些課時能用上？老師和家長準備好了嗎？

學生在使用科技軟件上課。（教育燃新提供）

大家還記得在本世紀初，學校仍未有電腦室時，由「冇」到有，是個硬件和裝修的大競賽？未準備好的學校對突如其來的幾十台電腦手足無措，地方不夠，唯有徵用殘廁暫放，而各科教師就算積極用功，其在電腦知識的專業發展，也滯後於硬件好幾年。

團結香港基金最近發表的報告，訪問了逾千師生，窺視AI在學校的應用。與廿多年前的學界希冀相反，報告發現老師已在擔憂學生過度依賴AI的負面影響，如思考和創造力等高階能力發展會出問題。教師呢，也有部分對AI認知不足，未有信心把AI融入教學。

教育燃新一直倡議，AI最重要的任務，是提升學生的能動性 (agency)，讓他們對發掘知識有熱誠和好奇，樂意自主學習。而學習AI的過程，不單是技術，而是「使用者的態度」，提升同學對AI的認知和意識：AI有什麼限制和風險 (如錯誤資訊和偏見)？如何安全及合乎倫理的使用？當我們希望同學成為負責任的使用者，就要先培育其質疑和批判能力，清醒思考AI對社會的影響。這就是AI素養的部分。教育局已開展初中AI基礎課程，但資訊素養是全校老師都要學習的。

「『智』啟學教」撥款計劃 - 教育局通函。（教育燃新提供）

全球社會都在糾結 AI與教育，若「人機合作」得宜，人類的創造力和解難能力不會被削弱。但如小朋友對父母說：AI chatbot是他的最好朋友，可以說心事 (這其實已很普遍)，這樣的「人機關係」將如何影響社會和家庭關係？這是嚴肅的議題，我期待香港社會能充分討論。

有50萬資源在學校建立AI框架很好，但教師培訓和家長教育，能否趁此機會也多撥資源？AI可協助各科革新課程和教學法的設計，把學習的主動權還給學生，不是只用AI作為幫忙出卷和加強操練的助手。全面排斥和全面依賴AI都不可取，我們需要在兩極之間找到平衡點。而在學校內，這「我們」就是全校老師，不只電腦科或STEM。不過，聽聞「智」啟學教的撥款，是不能用在教師專業發展的。但願這是錯誤的信息。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。