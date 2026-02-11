教育燃新｜從公共圖書館到未來學習：誰在與學校一起培育下一代？

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

談到「未來學習」，我們往往第一時間想到的是學校改革、課程更新，甚至是科技設備。然而，在荷蘭阿姆斯特丹，我反而在一個意想不到的地方，看見一個關於未來學習的重要提問——公共圖書館。



教育燃新帶領香港教師參觀 OBA Next Lab 並進行交流。（教育燃新提供）

阿姆斯特丹公共圖書館（OBA）近年透過 OBA Next Lab，重新思考公共圖書館在城市學習生態中的角色。實驗室負責人認為，圖書館是家和學校外的第三空間（Third Space）。它不再只是借書或自修的空間，而是一個連結青年、科技、產業與社會的學習節點。正因如此，OBA Next Lab 選擇與源自亞美尼亞的教育項目 TUMO 合作，將其模式引入荷蘭。

TUMO 並非一所學校，而是一個高度跨界的學習平台。它以課後學習為主，讓青年學習動畫、編程、設計、音樂製作等，課程由教育團隊與業界人士共同設計，確保學習既具深度，也貼近真實產業世界。值得留意的是，這套模式並非建基於昂貴硬件——荷蘭不少學校資源有限，沒有華麗的設備，TUMO 的回應並不是要求學校「升級配置」，而是透過跨界協作，補足學校難以單獨承擔的部分。

OBA Next Lab （教育燃新提供）

另一個核心關鍵，是公平（equity）。TUMO 定位為免費、對不同背景的學生開放，避免未來技能只成為少數人的專利。這種對教育公平的堅持，反映了他們對未來學習的理解：不是為精英準備，而是為整個世代鋪路。同時，TUMO 亦正逐步發展其 AI 相關學習內容，強調理解科技如何影響創作、工作與社會，而不只是工具操作。

回看香港，我們並不缺乏硬件。許多校園設計完善、設備齊全，學習空間令人羨慕。但真正值得追問的是：學生的學習是否與當代世界保持同步？是否達到產業與專業社群的標準？

若學生只能在模擬情境中學習，卻甚少機會解決真實世界中的議題，所累積的往往只是片面的技能。相反，當學生有機會向「最好的人」學習，不但能建立扎實的硬技能，也能在過程中培養溝通、協作與自我管理等關鍵共通能力。

教育燃新帶領香港教師參觀 OBA Next Lab 並進行交流。（教育燃新提供）

這亦引出一個更大的問題：學校如何可以與更多跨界有心人攜手，拓闊學習的邊界？未來學習不應只發生在校園之內，也不應只由學校獨力承擔。從 OBA Next Lab與 TUMO 的合作可見，當城市公共機構願意把培育下一代理解為一項共同責任，學習才能真正與世界接軌。

或許，面向未來，我們需要的不只是更好的學校，而是一個更懂得一起培育學習者的城市。

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

撰文者姓名及簡介

石嘉俊（Marco）為教育燃新 Ednovators 執行總監，現於香港大學修讀教育博士，研究教育創新如何在不同制度與文化脈絡中落地。他曾獲全額獎學金修讀新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共行政碩士，並具跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫參與歐盟創新社群項目。其工作聚焦教師領導 (teacher leadership)、學生能動性 (student agency)，以及如何透過學校文化創變、學教與評估設計回應不確定的未來。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。