教育燃新｜由AI焦慮至AI賦能教育創新

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

有種情緒叫「AI焦慮」。面對AI急速發展，這種心情常見於即將畢業的大學生。他們的焦慮最高，只因近年職場的初階工種流失不少，被AI和自動化取代了，失業率預期會攀升。僱主在招聘中也要求人才的多元能力，不是靠薪酬吸引人才。這趨勢不只發生在香港，在全球不同角落，年輕人已在思考，為什麼還要修讀四年大學呢？有那些專職AI暫時取代不了？



以上竟成為我在新春的聚舊和團拜場域中的熱門議題。不是說大學生已想轉職當廚師、整蛋糕，而是我認識的小友雖然對AI的威脅心知肚明，卻仍相信傳統揾工渠道，好緊張的準備每個面試，特別是大銀行和跨國企業招聘的 MT（管理層實習生）。

我挑戰他們：與其苦惱前途被AI壓扁，倒不如正向的問：人類有那些能力是AI不能取代的？知道後，就下苦功學習和磨練吧。小友惘然：「能力」？有人問，是創意和解難嗎？

OECD 2030 未來教育與技能計畫。（教育燃新提供）

創意是其中一項。創意不是天賦，可透過經常練習被激發和提升，例如培養聯想力、好奇心，保持高EQ，懂得設計打破常規的新奇點子。除了創意，還需要分析性思考，提問能力，團隊合作精神等。這些「能力」早被視為軟實力，但在我們的中小學甚至大學內，有多少「課時」會投放在培育這些AI時代必備的能力？

「AI焦慮」的反面，是「AI無感」。當科技走得快，不少老師和家長的思維卻幾十年如一日，老師以課本教學，不相信孩子能自學；而家長的關注，則停留在報讀那間名校，沒想過AI將如何影響學習的未來，他們應作好準備。

這或者不能怪家長和老師。持份者普遍服從制度，他們的責任是令孩子應付以考試和分數為評核重點的教育系統；他們也許沒想過，背誦式的答題技巧是AI強項，就算孩子今天滿分，日後這技能也不管用了。持份者也不會批評學校忽視創意和創新力的培育（除非那是考試必讀）。

OECD經濟合作暨發展組織提出的教育2030文件，強調新一代最需要的是「變革性能力」（Transformative Competencies）。這是什麼？一是能創造新的價值，不怕失敗，跳出框框思考；二是化解對立，有判斷力，能平衡相互矛盾的要求，走出困境；三是有擔當和責任感、有韌力，能反思道德後果。當教育界提倡 AI教育時，會否視以上變革性能力為目標？

我曾提及AI教育的任務，是提升學生的能動性，讓學生擁有學習的自主和動機，重視靈活創意和思考的技能，AI是伴學者。我想在此多加一個系統性的層次：AI教育的開展也應是課程和教學法的創新，是老師和家長思維改變的好時機。考試和評核方法必定會隨著時代作出逐步改變（10年後，你想大企業仍需要傳統的MT嗎？），會更重視人類的變革性能力。AI必然是催化劑，因為AI賦能學生，讓他們擁有學習。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。