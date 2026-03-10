教育燃新｜當人工智能愈能代勞：學校更要培養誰的能動性？

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

最近在一播客中，認識到一本書《AI 分身時代 - 顛覆職場、教育、醫療、人際關係的人機協作新模式》（You to the Power of Two） ，談到人工智能正由「自動化工具（AI Tools）」走向「具代理能力的人工智能（AI Agent）」：不只回應指令，還能自主拆解目標、規劃步驟、追進度，像一個初階助理。當世界的價值漸漸由「用AI做更快」轉向「讓AI 決定做什麼、如何做、如何取捨」，學校未來是否仍能沿用工業社會那套時間表、評核與問責邏輯如常運作？這已不只是技術問題，而是教育的方向問題。



（教育燃新提供）

而學生要具備這種能動性，前提是教師也要有能動性（agency）。教師需要有空間與能力去洞察學習問題、拓展視野，並以專業判斷回應學生需要；同時也要理解人工智能的社會影響與倫理風險，確保應用帶著人文關懷，而不是把教學變成「外判方案」。如在過程中，教師沒有加入其專業判斷，再多工具也容易淪為表面工程：資源到位，學與教卻未必真正轉變。

如把視線放回「智」啟學教人工智能撥款，我更傾向把它看作一次「校本能力建設」的契機，而非單純的採購項目。當學校把希望全數寄託在某套「一站式服務」上，買回來後可能是置之不用或被技術牽着走；若把資源用來培養學校自身的能力，則可能長出新的肌肉——教師能更準確診斷學習需要、更有空間設計學習經驗，並把有效做法變成可重複應用的校本心法。

「『智』啟學教」撥款計劃 - 教育局通函。（教育燃新提供）

教育燃新一直主張：人工智能在教育中的價值，應以「促進能動性」為依歸。若要把討論由「買什麼」帶回「為何而用」，學校或可先用三個判準審視每一項「投資」：

能否擴大學生的聲音和選擇？

能否增強教師的專業判斷，而不是把教師推向更細碎的工作？

能否讓更多科組與更多學生受惠，而不是只服務少數人？

同樣是引入人工智能，兩種做法會帶來截然不同的教育結果：一種做法把它當作備課與批改的加速器，學生得到更快的答案，但未必能提升學習動能；另一種做法則用它支援學生反覆修訂作品、學會提出更好的問題、與同儕協作完成具意義的任務，學生得到的是更強的主導能力。兩者都是「用人工智能」，但後者則回到教育的核心——讓學生更能作主，在未來世界中與別人及AI協作。

若我們把資源用在擴大師生能動性的空間上，或許更能促使在人工智能時代培養出懂判斷、能同理、有責任感的年輕人：讓教師發揮專業，讓學生成為改變的主體。這筆錢最終「買到」的，未必是某一款人工智能產品，而是一所學校面向未來的能力。

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

撰文者姓名及簡介

石嘉俊（Marco）為教育燃新 Ednovators 執行總監，現於香港大學修讀教育博士，研究教育創新如何在不同制度與文化脈絡中落地。他曾獲全額獎學金修讀新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共行政碩士，並具跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫參與歐盟創新社群項目。其工作聚焦教師領導 (teacher leadership)、學生能動性 (student agency)，以及如何透過學校文化創變、學教與評估設計回應不確定的未來。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。