撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

每年3月，收生不足的困擾總會成為新聞。回歸以來，有多少學校被宣佈光榮「結業」？原來已有過百：村校、離島學校、市區舊校。相比光鮮的千禧校園，這些曾服務偏遠社區及基層家庭的學校被時代淘汰。



教育燃新於3月5日舉辦以人工智能教育為題的創新沙龍，探討如何以 AI 賦能師生及促進學與教。（教育燃新提供）

但真需要淘汰嗎？它們辦學質素不佳？為何提及某些被殺學校，都會提到老師的用心，校長銳意走不同的路，學校有人情味？

在規模經濟下，資助學校的班級結構和老師人數，取決於每班有多少學生，公帑使用要具成本效益，這種「標準化」的價值觀是香港教育制度的基因 (或曾是創意)。上世紀60年代出生率高，為了小孩都能讀書，一所校舍就用盡時間分配，變為上下午班，還設計了浮動班等措施，一切為了促進社會流動，有書讀才能向上。

60多年後的今天，出生率下降，新來港的高才通家庭未被這些老舊學校吸引，校舍又位於老人社區，學校收生不足，淘汰就成為最自然不過。

若要仿傚香港當年決策者的創意 DNA，我認為要「變則通」。上世紀的教育是「讓所有孩子可以上學」，今天及之後，就要把教育大理念變為「讓所有孩子都擁有能力，可回應未來多變的世界」。

成都竹子學校學習研究院副院長李嘉文老師於創新沙龍中分享。（教育燃新提供）

成都的竹子學校變得吸引，因為其目標是「讓AI賦能教育，讓教育回到人，讓人人都能可成學霸」，其背後理念不是催谷，而是用創新教學法，成就所有人都可具韌性的回應未來。

我知道有幾間香港小學，本要面對收生不足16人的堪憂，但在校董、校長和老師同心協力下，把學校改變，是把傳統考試主導的學習方法「減」，「加」的是促進學生能動力 (student agency)的創新教學法，如實境學習、走出校園的體驗，在課堂善用AI。

另一所學校則決定走更艱難的路，專門設計讓SEN同學也能開心學習和成長的課程。這絕非是 happy school 和只把課程變淺，而是先讓有所謂學習困難的孩子樂意和自主學習，老師自行設計課程，不被任何標準化的教科書束縛，

未來幾年，小一生源繼續遞減，真的要變則通！

要變則通，首先是集合跨界力量。世界各地這些年的教育創新，都有科技和其他企業的資源和承擔。香港有無數有心人，可協助辦學團體提升視野，考察不同學校，與校長教師一起確定新方向。這些學校都有合理硬件和師資，總不能在「16人」的框內拼個你死我活，而應放時間去構建「未來學校」。

合併不容易，要適應各有歷史的學校文化，也會面對教師流失，家長用腳投票。但具特色甚至帶點實驗性的學校，卻是家長的選擇，因為來自多元背景的家長也明白世界在變。

位於大角咀、曾服務無數基層家庭及其子女的鮮魚行學校，也在面對此危機，但如其領導者能到處取經，提升創新的課程，也倒不必太愁雲慘霧，或者我們應期待「鮮魚行科技創意小學」的出現？

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。