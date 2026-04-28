教育燃新｜當AI走進學校，學校真正要教的是甚麼？

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

自去年底起，教育局《「智」啟學教》人工智能撥款資助成為教育界焦點。學校很快收到各式各樣的科技方案，城中亦湧現不少論壇，討論如何善用撥款。筆者在上一篇文章已提出，討論不應停留於「買甚麼」，而要回到「為何而用」：把這次契機視為一次重新思考未來學習的機會，重新思考學校如何培養學生的核心素養與能動性。



恰巧，教育局上星期公布《價值觀教育課程架構（2026）》，再次重申教育的根本在於立德樹人。放在一起看，香港教育眼前其實已不是單一的科技議題。當學校一方面思考人工智能如何進入課堂，另一方面要回應價值觀教育、國民教育與全球視野的培養，真正需直視的，從來不是工具，而是方向：我們究竟希望下一代成為一個怎樣的人？

教育局於4月16日公布《價值觀教育課程架構》（2026）。（教育燃新提供）

當然，香港學校傾向先由工具入手，並不難理解。面對教師工作量、撥款時限、採購程序、，以至家長對「可見成果」的期待，學校往往自然會先處理最容易及快速看到「成效」的部分。問題不在於這種反應是否可以理解，而在於若討論只停留在此，教育便很容易失去方向。當知識取得愈來愈容易，學校真正還要教甚麼？如果教育仍被理解為只傳遞知識、操練答案、提升效率，回應考試，那麼人工智能當然會令不少事情變得更快，甚至更準確。但若教育要培養的是能面向未來的人，學生真正需要的，便不只是更快完成任務（如更快的生圖、音樂或文本），而是判斷、表達、提問、協作、修訂與自我管理的能力。他們要學會的，不只是如何答對問題，而是如何了解自己、同理他人、理解世界，並在複雜與不確定之中作出回應。

是次創新沙龍邀請了成都竹子學校學習研究院副院長李嘉文老師，及樂善堂余近卿中學葉子欣老師分享。（教育燃新提供）

這並非抽象口號。經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國教科文基金會（UNESCO）近年反覆強調，未來教育的核心不只是知識傳授，而是學生能否在與教師、同儕、家庭和社群的互動之中，發展出能動性，成為能主動參與世界的人。換言之，教育的價值不在於把學生訓練成更高效的知識接收者，而在於讓他們逐漸成為有判斷力、有責任感、能與別人共同生活與解難的人。

筆者近一個月走訪兩岸三地多所學校，了解不同地方如何把人工智能應用於學、教、評。當中應用得較好的學校，都有一個共通點：它們不是先問工具有多新，而是先有清晰的教育理念；老師對學習設計有足夠深刻的思考，也有能力駕馭不同平台，判斷科技應在何處介入、又應在何處退後。曾見一所小學在英語課以節慶為主題，讓學生分組創作繪本向姊妹學校的同儕分享所學。學生並不是各自坐在屏幕前，要求人工智能替自己完成作品；相反，他們在過程中分工合作，有人負責構思情節，有人負責提問與修訂指令，有人整合圖像與文字，有人準備最後匯報。真正推動學習的，不是人工智能代勞了甚麼，而是學生在反覆討論、協作與修正之中，學會如何共同完成一件作品。人工智能在這裡沒有取代學習，反而照亮了學習。

教育界同工留下對 AI 培養學生自主學習能力的看法。（教育燃新提供）

這也正是香港今天最需要打破的迷思。科技可以引入，平台可以採購，但若學校沒有先釐清希望培養甚麼樣的學生，沒有相應的教師專業發展，也沒有足以承托轉變的學校文化，再多新工具最終都可能只停留在表面。

真正值得投資的，不只是科技本身，而是對人的想像，以及把這份想像落實為課程、課堂與教師協作的能力。香港若要把人工智能、價值觀教育、共通能力與跨學科學習真正扣連起來，便需要更多能在政策與學校之間搭橋、在願景與實踐之間轉譯的支持力量，再慢慢走出一條清晰的校本發展路徑。

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

撰文者姓名及簡介

石嘉俊（Marco）為教育燃新 Ednovators 執行總監，現於香港大學修讀教育博士，研究教育創新如何在不同制度與文化脈絡中落地。他曾獲全額獎學金修讀新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共行政碩士，並具跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫參與歐盟創新社群項目。其工作聚焦教師領導 (teacher leadership)、學生能動性 (student agency)，以及如何透過學校文化創變、學教與評估設計回應不確定的未來。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機 構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育 創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。