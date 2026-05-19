教育燃新｜看得見的科技 vs 看不見的AI+能動性

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

我很想為七萬多位香港教師做個問卷調查，了解以下三個問題。一，究竟不同學科老師在教學中希望AI能如何幫忙？二，所有學科的教師認為可如何運用AI，令學生提升思考力和創造力(而不是像眾多研究報告中寫的，AI或會令人的認知能力降低、變蠢)？三，老師對AI的出現和學生能動性(student agency)之間的關係，如何理解？



這三條問題重要，因AI帶動的是前所未見的學與教範式轉移。先看第一條，我相信老師最想AI「減輕」工作量，把沉悶的行政事情都轉嫁AI；但另方面，教師有沒有想像加法，以AI「加強」學生的學習動機，目標是同學可逐步提升素養，懂得駕馭AI，判斷何時使用，為何使用，以及避免過度依賴？

最近有機會與科技業界和對AI有經驗的老師傾談，發現老師間的最大共通點，是極希望AI能協助作業的批改，以至提供備課的材料和參考。在了解教師痛點後，有科技公司已設計了AI改卷的小幫手，把作文「餵」給AI後，批改過程就非常容易了。其他科技平台也為不同的學科搭建大量素材，還加上適合的音樂和短片(看來教科書商會受到威脅)。

具經驗的教師可不以為然：老師與學生的關係超越功課和考試，老師是孩子的人生導師，選擇題或可由AI改，但當其他的批改和備課「外包」給科技，這關係會否變質？老師應透過評估理解學生(為何他這樣作文，真要跟他談一次)，而批改的過程，既是老師審視課程能否回應需要，也是老師與學生探索學習意義的契機。

第二個問題，是用AI可以很淺層，例如幫忙溫書或出考試題目，方便操練。但如何確保AI在學科學習歷程中能令學生「動起來」，建立探究精神？根據 Bloom’s taxonomy的「學習金字塔」，學習最初階是「記得住」，中間是「分析和應用」，頂層為「創造」。同學與AI「拍住上」，能否提升創造力？當然，這需要經歷較長期的孕育，好處未必即時看得見。

至於第三個問題，是香港在應試制度中最被忽略的一環。「學習」是為了考試，不考的可放在一旁。能動性卻超越考試，把學習還給學生，讓他們主動學習，充滿韌性的面對複雜的世界，創新地解決問題。

數字教育藍圖能回應這三條問題嗎？奈何香港的學校文化多數希望科技「看得見」。在新的AI資源到位前，不少學校已有AI教室，電腦室早已添置機械人(應還有機械狗)。看得見的硬件會贏得即時笑容和掌聲，但教師如何用AI促進學生能動性？卻往往不被看見，或被視為不必要。

若AI教育是教育變革的助力，讓學生跳出考試框架，提升學習興趣和對世界的好奇，教育局除了訂定AI素養的架構，更應有不同的獎勵，令願意嘗試的學校得到確認和嘉許。只有這樣，才不會讓AI應用停留在效率層次，而是讓學生動起來，建立大視野，發揮最大的熱和光，創造自己的未來。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。