薯片叔叔共創社教育科技月　峰會邀全球專家分享科技如何重塑教育

【EdTech / 教育科技】疫情下令在家上網課成為學習的新常態，加速教育科技的應用。由前財政司司長曾俊華創辦的薯片叔叔共創社將聯同國際科技教育學會和香港大學，於10月8日至11月8日舉行香港首屆教育科技月，邀請本地及國際專家探討如何推廣教育科技。



曾俊華表示，教育科技是希望借助科技推行教育，裝備學生應付未來挑戰，強調除學校外，企業培訓、終身學習亦可運用教育科技，而今次教育科技月將舉辦三場峰會，分別探討如可促進學生自主學習、利用教育科技培訓員工，以及與高等教育機構探討如何培養未來人才，長遠期望香港運用更多教育科技，提升教學質素。



薯片叔叔共創社將聯同國際科技教育學會和香港大學，於10月8日至11月8日舉行香港首屆教育科技月。圖為薯片叔叔共創社創辦人曾俊華。（張浩維攝）

曾俊華：利用教育科技 推動重塑教育

曾俊華指出，教育科技是指利用科技促進教學，令到學生學習更有趣、更投入，而當中會涉及使用流動裝置、沉浸式設備等，令學生有不同的學習經驗。疫情間接推動教育科技發展，例如教師需透過視象軟件網上授課，但不少教師依然採用原本的課室授課模式，未有善用科技改變上課模式。

他解釋，現時科技發達、上網便能輕易搜尋到不同知識，因此有必要重塑教育理念，借助教育科技授課，採用面授和網上學習的混合模式推行專題探究學習，讓學生愉快學習、隨時學習，掌握未來社會所需的數碼技能。

另外，曾俊華認為教育科技也能應用於企業人才培訓、個人自我增值等範疇。現時要求具備新技能的工作日漸增多，導致「有人無工做、有工無人做」的人力資源錯配問題，透過教育科技則可以比面授更低的成本重新培訓人才。加上未來人均壽命愈來愈長，而科技和知識發展迅速，以往取得大學學位後終身受用的情況不再，因此社會有必要調撥部份教育資源，讓市民在職場生涯中途自我增值。

教育科技可令企業培訓、個人進修費用更便宜

薯片叔叔共創社共同創辦人陳嘉怡表示，希望將更多教育科技引入香港，令無論學校、企業或個人均使用更多教育科技，以更平更快的方式提供教育和培訓。她特別指出，疫情期間不少人均曾上網學習但經驗不佳，覺得內容和方式沉悶，正正反映各界並未善用教育科技，認為若要革新本港教育，除政府起帶頭作用外，也需要商界和教育界共同參與。

薯片叔叔共創社將聯同國際科技教育學會和香港大學，於10月8日至11月8日舉行香港首屆教育科技月。圖為薯片叔叔共創社共同創辦人陳嘉怡。（張浩維攝）

教育科技月期間將舉辦多個峰會，包括於10月8日網上舉行的「ISTE x 薯片叔叔共創社亞洲教育峰會」，集中探討如何利用教育科技促進學生自主學習。講者包括國際科技教育學會行政總裁Richard Culatta，他在前美國總統奧巴馬執政期間出任美國教育部教育科技總監。

新加坡教育科技比香港走得更快更前

另外一場「全球教育科技峰會」將於10月14日在香港大學和網上同步舉行，集中探討教育科技如何引進至成人教育和企業培訓等範疇，並邀得全球各地的教育科技供應商分享最新業界最新發展。陳嘉怡提到，這場峰會多名講者均具備新加坡背景，例如有講者曾協助新加坡政府推動教育科技，另外新加坡主權基金淡馬錫亦有投資教育科技，反映當地教育科技比香港走得更前。

她同時希望，透過峰會帶出教育科技其實商機處處，需要政府負責教育、商貿、人才等部門合作推動，並期望商界、教育界共同參與，初步已凝聚一批本地正推動教育科技應用的本地校長，共同教育科技未來發展。