STEAM教育｜人工智能成大趨勢　分析教育界引入AI兩大領域

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座，以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊，屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇，同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢，歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【EdTech / 教育科技】人工智能現時已廣泛應用於不同行業和技術，與大家生活息息相關。對教育界而言，人工智能不單可以作為教學課題，讓學生接觸相關技術外，學界亦可引入人工智能協助日常教學，例如利用人工智能分析學生表現，讓教師可針對性協助學生，提升教學效能。

人工智能發展歷史 / 現況

人工智能已不是一個年輕少年，起步可追溯到1950年代甚至更早，人工智能作為一門學科面世，在這年代起步且取得了早期的成功。

提到人工智能的發展歷史，不得不提被譽為人工智能之父的圖靈（Alan Turing）。這位來自英國的天才在1936年提出圖靈機的設想——一種抽象計算模型，實質上是一種數學邏輯機。1950年，圖靈曾發表《計算機與智能》（Computing Machineray and Intelligence）論文，這是對機器模仿人類智能的深度思考和系統論述。

人工智能（artificial intelligence）一詞正式啟用是在一場非常著名的、持續了一個月的會議——達特茅斯夏季人工智能研究計劃（Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence），是由麥卡錫（John McCarthy）、明斯基（Marvin Minsky）、羅切斯特（Nathaniel Rochester）和香農（Claude Shannon）於1956年8月31日發起的提案研討會。

從提出到如今，經過60餘年的發展歷程，人工智能將人類推進智能時代，正如蒸汽機推進蒸汽時代，發電機推動電氣時代，計算機與互聯網推動信息時代，如今我們無可避免已踏進智能時代。

世界上發達國家無一不投入資源發展人工智能，以中國為例，就在前幾天10月25日黨的二十大報告發佈中提出“推動戰略性新興產業融合集群發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎。”和“加快轉變超大特大城市發展方式，實施城市更新行動，打造宜居、韌性、智慧城市。”

人工智能在香港應用情況

2017年12月香港政府公布《香港智慧城市藍圖》，在「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」六個範疇下提出76項措施。現時已發展至《香港智慧城市藍圖》的第二版（2.0），《藍圖2.0》提出超過130項措施，繼續優化和擴大現行城市管理工作和服務，例如應用「建築信息模擬」、優化智慧旅遊平台、設立法律科技基金、開發交通數據分析系統，以及推行智慧鄉村先導計劃等。目標利用人工智能及其他新興科技將香港構建成智慧城市。當中數碼基建項目和一些主要措施已在運作或推行中，例如「智方便」一站式個人化數碼服務平台共用登入及應用人工智能、聊天機械人及大數據分析提升電子服務，利用機械人及人工智能協助提早偵測郊野公園山火，通過應用人工智能閉路電視系統、智能機械人、智慧健康監察系統及無人駕駛物流系統打造「智慧監獄」等等。

隨着資訊及通訊技術高速發展，大數據及雲計算的應用，加上電腦運算能力和貯存容量均有所提升 ，如今人工智能正重塑香港各行業。在金融界特別顯著，人工智能將為銀行業的營運模式帶來巨大變化，在金管局一項針對銀行業應用人工智能技術的報告，其中有一項調查結果顯示，在受訪的零售銀行中，接近90%已經或計劃採用人工智能經營業務。

根據以大數據分析得出的最新全球人工智能指數，香港具備發展人工智能的基礎設施優勢，良好的操作環境，學術研究實力相對較強，同時有政府戰略的支持，香港的人工智能初創公司亦如雨後春筍蓬勃創立和發展中。但在基於創新人工智能項目所依賴的基礎平台和算法的開發，以及基於人工智能的創業活動、投資和商業計劃的水平偏低。簡單來說，香港擁有不錯的條件開了個好頭，但在延展和應用上長路漫漫，有一些頭重腳輕，為德不卒。但相信假以時日，積極培養人才，相信在世界上將會非常強勁。

人工智能在教育應用潛力

蘊思智能認為，人工智能與教育的應用潛力可分為兩個方向，一個是學習人工智能，另一個是運用人工智能來學習。先說說人工智能技術應用於教育，現在的教育體制統一的考試、統一的大綱、統一的評價限制了人工智能在教育上的運用，將人工智能引入教育，必定引發全面的教育改革，可在一下個主題方向實施：

1）建設「智慧校園」，將學校日常運作和管理變得智能、更高效；

2）優化學習途徑和方式，改變原有學習需要在固定地點、時間、內容等，使學生可在任何地點任何時間可以學習和重溫任何知識，並對學生的學習做出分析和建議，將教育平等化，更多的學生享受一樣的資源，得到一樣的受教育權利；

3）分擔教師的重複性工作，人工智能應用在自動批改學生功課、根據功課給出建議和評語、共功課佈置、測驗評分等等，省去教師大量的時間和精力，讓老師集中精力在如何教學上。此外還能吸引更多優秀的人才加入教育行業，優秀的人才大多在教育行業待不住是因為他們大多數不喜歡重複，喜歡不斷探索，但傳統教育不停地重複讓他們逃離。教學本應該是一件富具有創造性、有意義有趣的事。

4）利用人工智能分析學生學習問題，引導和改善學生學習能力，協助學生找到適合其特質和性格的學習方式。所有人都是獨立的個體，有獨立的思想，讓學生真正快樂地、自主地學習，並享受學習，協助學生找到自我、發現自己的潛能與天賦並成就自我，不再是把所有的人變成一樣，限制個人發展所長。

另一個方向是學習人工智能，為學界提供高質量的AI及融合stem的課程，降低學習門檻，幫助學生學習人工智能，將所學AI知識應用在現實生活中，Vinci AI蘊思智能正致力於此。

雖然教育在運用人工智能的程度上比起其他行業來落後，但它前景無限且意義重大，學生應把握好趨勢，早日接觸人工智能，如果錯過，便錯過了一個時代。 蘊思智能

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蘊思智能活動內容 / 流程 / 重點

活動內容

主題一：Pokemon x AI 人工智能

主題二：AI 聊天機器人 AI Chatbot

流程

分為三大流程：

1）理論教學

2）實際項目體驗和操作

3）互動問與答環節

重點

Pokemon x AI 人工智能工作坊 讓毫無編程基礎的學生也能創建人工智能模型，能輕鬆寫出寵物小精靈分類模型。 重點內容如下：

1）認識什麼是人工智能及其應用

2）熟悉Teachable Machine基本操作

3）建立寵物小精靈分類人工智能模型

4）學習如何優化所創建的人工智能模型

AI 聊天機器人 AI Chatbot 讓學生利用Python 和Google Cloud Platform 的人類語言處理工具，開發可以理解人類語言的機器人，並透過即時通訊軟件和同學互動。

1）認識人工智能聊天機器人及相關學科

2）學習Google Cloud Platform 人類語言處理工具的運用

3）創作個性化的 AI 聊天機器人

4）學習將所建立的 AI 聊天機器人部署在通訊軟件

蘊思智能（Vinci AI）簡介

蘊思智能（Vinci AI）是一間科技教育公司，專注研發高質量適合中小學生、青少年的AI課程，為學界提供可行的人工智能及相關STEM課程，幫助學生將所學AI知識應用在現實生活中。。

（以上資訊由蘊思智能提供）