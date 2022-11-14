教育科技的投資價值｜薯片叔叔專欄

（編按：前財政司長曾俊華離開政府後，成立「薯片叔叔共創社」推廣EdTech教育科技。「01教育」致力推廣領先教育思維，邀請曾俊華先生撰寫教育專欄，每周於「01教育」分享他對教育發展的意見。相關合作可電郵聯絡 education@hk01.com ）



曾俊華在文中指出，金融科技在教育中也有角色可以擔當。（GettyImages）

一年一度的香港金融科技周已經於月初順利舉行，當中內容十分豐富，幾乎涵蓋了所有相關議題，從核心金融產品到藝術、文化、時裝、人才發展和環境、社會及企業管治（ESG）。 不過，也許沒有討論到的，是金融科技在教育的角色，以及教育科技在創新金融服務中的角色。前者的好例子，是新一代的初創公司正從不同層面改變教育融資方式，包括學生貸款市場、獎學金資料整合、僱主向學生提供的借貸援助，以至收入分享協議和「學習以獲利（Learn to earn）」等激勵措施。而後者在金融服務業面對人才短缺，需要大規模重新再培訓僱員和提升僱員技能的現實下，採用數碼科技的迫切性更為重要。

數年前已有分析師預測，教育科技將會成為新的金融科技，具發展潛力的技術將顛覆已經過時的教育系統，驅使教育科技科創企業急速增長。新冠肺炎疫情加速遙距學習的應用，去年全球教育科技的創投金額達到創新高的208億美元，雖然這不是一個小數目，但只相當於10%金融科技投資額。

從投資角度而言，教育科技和金融科技是兩個截然不同的領域，特別是如果我們將教育科技的應用收窄至學校體系。根據QS於2017年的一項研究，教育數碼轉型速度比其他行業慢5倍。傳統教育制根深蒂固，任何改變都必須經過不同持份者的討論與審查。這與金融業重視快速回應市場需要形成鮮明對比。因此大多數金融科技初創公司都是高增長、高回報，但同時是高風險。而教育科技初創公司必須花更多時間才能達致產品與市場互相契合（Product-market-fit），以及驗證解決方案的有效性，普遍而言增長較慢、回報較低，但亦較穩定和低風險。

鑑於教育科技初創公司的獨特性，教育科技的資助者來自各個領域，包括政府機構、慈善基金、家族辦公室及風險投資者。教育科技投資市場以美國最為發達，近年以新加坡為中心的東南亞教育科技市場亦持續增長，其中有多達49%的東南亞教育科技公司選擇將總部設在新加坡，而且該地區近一半的教育科技投資額選擇這些新加坡初創公司。

我們留意到有限合夥對投資教育科技作為影響力投資的興趣漸濃，部份原因是不少家族辦公室的第二代和第三代對價值主導投資漸感興趣。根據HolonIQ，在影響力投資、永續投資和負責任投資的大趨勢下，令更多資金流入教育科技、環境科技和數碼醫療。

企業亦可策略性投資教育科技初創，為商界和社會創造共享價值。以媒體及通訊業為例，投資教育科技初創可加強他們提供的內容。印度電訊商Reliance Jio Infocomm Limited也有投資教育科技初創，並與專門為非華語人士提供網上普通話課的香港教育科技公司Mandarin Matrix結成策略性夥伴。

在慈善事業方面，愈來愈多美國和歐洲的基金會運用資源支持研究、發展和試行教育科技，因為他們深明運用科技可令學習更有質素、更易讓人接觸到和更具規模。一些國際組織，例如聯合國兒童基金會（UNICEF）亦設立了創投基金，以投資極具社會影響力的教育科技初創。今年較早時間，我們邀請了歐洲的Jacobs Foundation分享他們如何與創投和大學合作，協助教育科技初創去驗證方案以及提升影響力。Jacobs Foundation亦是全球最大規模教育科技初創比賽—「教育科技初創大獎」的資助者之一。

特首在早前公布的《施政報告》中，宣布成立「共同投資基金」以吸引企業落戶香港，但我不清楚教育科技公司是否基金的招商對象。新加坡國營投資公司淡馬錫在過去數年一直策略性地投資教育科技初創公司，我相信政府有條件投資於教育科技一類回報期較長而極具社會影響力的初創公司。

在上月舉辦的全球教育科技峰會上，有與會者分享教育科技初創企業在香港尋求投資的主要挑戰。天使投資者和創投對投資教育科技興趣不大。傳統上許多香港基金會願意投放大量資源於教育，但他們對商業化的教育科技項目不感興趣。現在是時候讓他們摒棄商業化和非牟利這種二分法思維，並探討教育科技初創對社會的影響。香港商界亦可將企業社會責任（CSR）的預算，策略性地支持學校和非政府組織的應用教育科技先導計劃，同時應視教育科技為人才發展工具，完成環境、社會及企業管治（ESG）之中的社會一環。

LingoAce是一所總部設於新加坡的語文學習教育科技公司，他們早前邀請到前美國職業籃球聯賽（NBA）球星林書豪擔任全球品牌大使，推廣透過教育科技學習語文和跨文化融合。林書豪小時候於美國長大時，透過「傳統方式」學習普通話，深明利用科技去創造有效和具吸引力的學習體驗的價值，因此決定成為品牌大使。為了將教育科技成為主流，也許薯片叔叔共創社需要尋找我們的「林書豪」，歡迎讀者提供好建議。

曾俊華最近成立非政府組織「薯片叔叔共創社」，提倡我們需要重新想像本港由幼兒教育到終身學習各個範疇的教育與學習模式。（曾俊華Facebook圖片）

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