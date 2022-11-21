STEAM教育｜VR技術普及化　應對混合式教育新需求

《香港01》旗下的「01教育」將於12月舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」內容包括於12月13日和14日舉辦兩場教師專業培訓講座，以及12月17日和18日一連兩日舉辦的學生活動工作坊，屆時學生將有機會學習和親身體驗元宇宙、Art Tech、3D打印、Web Development、AR / VR、AI Chatbot、AI 圖像分析等範疇，同時推出一系列文章介紹相關科技和教學應用。相關活動合作查詢，歡迎電郵至education@hk01.com與聯絡。



【EdTech / 教育科技】新冠疫情促使電子學習急速發展，不論是職業培訓還是學校教育，各界都著力研究VR虛擬實景的應用。不過礙於教學用VR方案的硬件門檻亦相對較高，用家往往只能在培訓機構或辦學團體的指定場所使用。有本地教育科技公司合作，設計VR遊戲和製作課程，助學生透過電腦或手機也可接觸VR，並應用於日常教學。

（Re:learn提供）

VR技術發展歷史 / 現況

Re:learn表示，自疫情開始，電子學習的發展日益增長。而2021年更被稱為元宇宙（Metaverse）元年，不論是職業培訓還是學校教育，各界都著力研究VR的應用場景。然而，現時平均每100戶家庭卻只擁有2.4部VR眼鏡。礙於VR眼鏡尚未普及，而教學用VR方案的硬件門檻亦相對較高，用家往往只能在培訓機構或辦學團體的指定場所使用，普羅大眾以至中小學生在日常生活仍然難以觸及。

為推動普及化，業界著力開發建基於瀏覽器技術的AR / VR體驗（或稱WebXR），讓用家除了使用較昂貴的一體式VR眼鏡以外，亦能透過手機配合專用眼鏡，甚至是電腦等，以跨平台的方式進行體驗。

VR普及化有效解決現時本地學校在疫情下進行混合式教育（線上及線下）的痛點，讓本地及跨境學生能擺脫地域限制，進行不同類型的學習活動。

VR技術在香港的應用情況

有本地大學及商業機構利用WebXR的普及性，將網上活動打造成跨平台的「元宇宙」體驗，讓參與活動的公眾人士不再受硬件設備的限制。

例如，港大醫學院在支援WebXR的元宇宙平台Decentraland上建構了其虛擬校園，並讓參加者透過電腦便能置身其中進行課程簡介會；而恒生銀行則在自設平台上以類似方式讓參加者其了解管理培訓生實習計劃。

（Re:learn提供）

在上述活動中，用家無須VR眼鏡甚至任何應用程式，只要透過手機或電腦的瀏覽器即可參與其中，進行虛擬導賞，並與其他參加者互動。

有鑑於疫情下本地學校舉辦學習活動的難度大大增加，教育初創公司Re:learn則透過WebXR技術，免費為不同社企開發一系列的VR教學體驗，以解決本地學校進行混合式教育（線上及線下）的痛點，同時支援實體課及網課。學生只需透過電腦、平板即可參與體驗，亦能以手機配合附送的專用眼鏡，以最低成本的成法達至沉浸式效果。而其方案亦加入了不同的電子學習功能，例如問答系統、遊戲元素，以及同步導賞等等。計劃的目標是讓本地及跨境學生在疫情下，不論是遙距學習還是實體課堂，都能在實時、互動的環境下進行遊戲化學習，亦藉此提升學生對不同社企議題的興趣。

Re:learn與三間社企 / NGO合作的例子

1.動識童樂園：透過「VR侏儸紀導賞團」，讓參加者走進不同爬蟲動物的飼養缸，如同置身於迷你世界般近距離觀察爬蟲動物的習性。

2.共融館：透過「VR多元文化之旅」，帶領參加者到訪香港不同少數族裔社群的特色景點，親歷其景地了解他們的文化及生活。

3.MindCare：透過「VR靜觀之旅」，讓參加者在遊戲化的森林場景中，隨著為參加者心情而定製的聲音導航練習靜觀。

VR技術在教育上的應用潛力

研究發現，講座式學習所達到的「知識保留率」為5%，閱讀為10%，而VR浸沉式學習則高達75%。 Re:learn

另外，現時的防疫政策亦令VR在學習活動的規劃上有著重要作用：

一方面，基於目前的防疫政策，目前只有持牌旅行社才能安排 12人以上的戶外活動，VR便成了戶外考察團的最佳替代方案；

（Re:learn提供）

另一方面，北區學校現時平均每班有5至6名跨境學童留在內地以遙距網課的形式上學，而其他本地學童則為面授模式。此種混合式教育令教師往往難以同時照顧跨境及本地學童的需要，亦難以規劃合適的課外學習活動。在VR教育方案下，同時讓跨境及本地學童在虛擬實境中進行交流和互動，便能跨越地域限制，成為教學上的一大突破。

同時，VR技術普及化亦有利資源較少的教育型社企開發不同的教學元素，豐富本地中小學的教學資源，並增強社企於疫情下的營運模式（九成半社企在疫情下生意額較同期下跌，當中四成半的跌幅超過五成以上）。

Re:learn活動內容 / 流程 / 重點

【VR侏儸紀自然教育體驗】

每位參加皆者戴上VR眼鏡，進行由Re:learn及社企「動識童樂園」所設計的自然教育體驗，親身體驗VR在遊戲化學習上的應用場景。

【實景VR導賞團製作體驗】

參加者將通過小組合作，透過360相機及線上工具，從流程設計至技術操作，親身製作一個用瀏覽器即可體驗的VR導賞團。

【三維VR遊戲製作體驗】

參加者小組將使用3D遊戲業界的專業軟件Unity，配合最受歡迎的一體式VR眼鏡Meta Quest 2，由淺入深地製作沉浸式的3D遊戲。參加者更能同步使用VR眼鏡體驗自己所設計的遊戲。

註：所需的電腦、軟件、以及VR眼鏡均由Re:learn提供。

Re:learn公司簡介

Re:learn是由城市大學HK Tech 300計劃所培育的教育初創公司，致力透過擴增實境（AR）及虛擬實景（VR）技術，打造遊戲化學習體驗，以滿足新世代的線上及線下混合式教育需求。網址：https://relearn.hk/

（以上資訊由Re:learn公司提供）