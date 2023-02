陪我講│親友移民傷心？失戀？失業？　表達藝術工作坊助抒發情緒

因親友移民而感到傷心? 或因自己健康出現問題而擔憂? 突然與戀人分開?失業?世事無常.計劃往往趕不上變化. 放鬆心境有助坦然面對突變,探索前方更多可能。精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講Shall We Talk」與多位表達藝術治療師及香港大學行為健康教研中心,將於2月下旬合辦「Shall We Talk 擁抱無常」網上表達藝術體驗工作坊,多位表達藝術治療師透過多種表達藝術方式,帶領參加者在創作過程中探索自我,抒發情緒,調適壓力.學習如何擁抱生命中的起伏。



「陪我講Shall We Talk」是由精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行的精神健康推廣和公眾教育計劃,由歌手陳奕迅擔任宣傳大使,並以其主唱的經典廣東流行曲《Shall We Talk》作為計劃主題,藉以提高公眾對心理健康的關注。(「陪我講Shall We Talk」facebook圖片)