陪我講│親友移民傷心？失戀？失業？　表達藝術工作坊助抒發情緒

因親友移民而感到傷心？ 或因自己健康出現問題而擔憂？ 突然與戀人分開？失業？世事無常．計劃往往趕不上變化． 放鬆心境有助坦然面對突變，探索前方更多可能。精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講Shall We Talk」與多位表達藝術治療師及香港大學行為健康教研中心，將於2月下旬合辦「Shall We Talk 擁抱無常」網上表達藝術體驗工作坊，多位表達藝術治療師透過多種表達藝術方式，帶領參加者在創作過程中探索自我，抒發情緒，調適壓力．學習如何擁抱生命中的起伏。



「陪我講Shall We Talk」是由精神健康諮詢委員會自2020年7月起推行的精神健康推廣和公眾教育計劃，由歌手陳奕迅擔任宣傳大使，並以其主唱的經典廣東流行曲《Shall We Talk》作為計劃主題，藉以提高公眾對心理健康的關注。（「陪我講Shall We Talk」facebook圖片）

「Shall We Talk 擁抱無常」網上表達藝術體驗工作坊旨在提高大眾對心理健康的認知和重視，鼓勵大家學習透過創作減壓，轉換角度去體會、思考，以平常心面對無常境況，工作坊將於本月20日至下月31日舉行，共有36節工作坊，每節為一小時．均為獨立單元，每節的主體內容大致相同，對象是18歲或以上的成年人，費用全免。

是次工作坊運用表達藝術治療的基本理念和原理，分別由註冊的表達藝術治療師邱誠武、杜駿雅、陳曉玲和楊蕙霖主持，透過視覺藝術、音樂、舞動、戲劇及文字創作五種表達藝術方式，讓參加者於創作過程中察覺丶聆聽自己．並以非言語的方式表達所感所思．幫助參加者調適生活的歷力，工作坊並非為治療某些心理或精神症狀而設。

世事無常．計劃往往趕不上變化． 放鬆心境有助坦然面對突變，探索前方更多可能。（「陪我講Shall We Talk」facebook圖片）

負責督導是次工作坊的香港大學表達藝術治療碩士課程總監何天虹教授表示，「香港人每日生活均面對挑戰和改變， 微小至趕不到巴士而遲到上班．或面對生老病死的變化，無形中會構成壓力，並不斷累積；當身體積滿負能量但無從抒發．總會有滿瀉的一刻。表達藝術治療正是一種抒發情緒的渠道，藝術世界發揮和想像的空間很大， 在創作過程中可釋放自我，為參加者提供與內心對話的橋樑．繼而得到心靈上的反思和改變。」

工作坊以Zoom進行，市民有興趣，可透過超連結（https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpf7G3ZnumxCIe2）登記報名，每日分別舉行兩節，第一節晚上7時至8時，第二節晚上8時30分至9時30分，每節名額30人，先到先得，未曾參加的市民可獲優先參與。